スシローにて、”すしの前に野菜を。”をテーマにした「まずはべジロー!」がスタート。

健康志向の方もおすしを気兼ねなく楽しめる、野菜を使用した新感覚の「サラダ寿司」や見た目も味わいも華やかで楽しい「サラダパフェ」が販売されています☆

スシロー「まずはべジロー!」サラダ寿司/サラダパフェ

販売店舗:全国のスシロー店舗

スシローの取り組みの一つとして「もっと気兼ねなくおすしを楽しみたい」「サラダも販売して欲しい」というゲストの声に応えた「まずはべジロー!」を実施。

スシローで“ベジファースト”が楽しめる「サラダ寿司」と「サラダパフェ」が販売されています。

ラインナップは「たいのサラダ寿司」「たこのサラダ寿司」「サーモンのサラダ寿司」「サーモンのカルパッチョ風サラダパフェ」「えびのカルパッチョ風サラダパフェ」です☆

サラダ寿司

価格:各150円(税込)〜

メニュー名・価格:

・たいのサラダ寿司/サーモンのサラダ寿司 ※販売中

・たこのサラダ寿司 2024年10月16日(水)より販売開始

「サラダ寿司」は、シャキシャキ食感にこだわったフリルレタスの上に、通常より小さくした“ミニしゃり”をのせ、スライスオニオン、トマトをトッピングし、自家製の醤油レモンドレッシングで仕上げた新感覚の創作すし。

「サラダ寿司」に使用されているすしネタは全体のバランスを考えて漬けにしてあります。

ラインナップは、お野菜と相性抜群な「たいのサラダ寿司」のほか

彩り豊かな「サーモンのサラダ寿司」

2024年10月16日より「たこのサラダ寿司」が仲間入りします。

サラダパフェ

価格:各250円(税込)〜

ラインナップ:

・えびのカルパッチョ風サラダパフェ

・サーモンのカルパッチョ風サラダパフェ

サイドメニューとして、彩り豊かな野菜を盛り付けたヘルシーな「サラダパフェ」がラインナップ。

「サラダパフェ」は以前期間限定で販売され、ゲストから人気を博し、再販売の要望を受け新しくなってグランドメニューに仲間入りしました。

シャキシャキ食感のフリルレタスにスライスオニオン、トマトなどの野菜を盛り付け、醤油とレモンの特製ドレッシングをかけてカルパッチョ風の味付けにしてあります。

えびを豪華に盛り付けた「えびのカルパッチョ風サラダパフェ」と

角切りトマトが色鮮やかな「サーモンのカルパッチョ風サラダパフェ」の2種類が用意されています。

“ベジファースト”が楽しめる「まずはべジロー!」をテーマにしたメニュー。

スシローにて販売されている「サラダ寿司」と「サラダパフェ」の紹介でした☆

