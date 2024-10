マクドナルドにて販売されている「ほんのハッピーセット」に、2種類の本が新たに登場。

書き下ろし絵本「ぼくらニセなかよし」と、オリジナルのミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」が期間限定でラインナップされます!

マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本「ぼくらニセなかよし」/全国ご当地人気キャラずかん

販売期間:2024年10月18日(金)〜約8週間(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」に、新しい絵本と図鑑が登場。

ハッピーセット書き下ろしの絵本「ぼくらニセなかよし」と、ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」が新登場します☆

ミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」は、各地方自治体の協力を得て、小学館がハッピーセット用に編集。

ARマークをスマートフォンで読み込むと、図鑑から各地域のご当地キャラたちが飛び出し、方言で地域にまつわるクイズを出題してくれます!

絵本「ぼくらニセなかよし」

作:出口かずみ

仲が悪く、けんかをしてばかりなおじさん猫の「こはち」と、わかもの猫の「ぶんろく」の物語を描いた絵本「ぼくらニセなかよし」

ふたりはある日、「なかよしコンテスト」が開催されることを知り、景品のおさかな一年分を獲得するために出場を決意します。

仲良くなるための練習を始めますが、「こはち」と「ぶんろく」は本物の仲良しになれるのでしょうか?

そして、コンテストの結果はどうなるのか、かわいらしいイラストとほっこり笑えるストーリーが楽しめる絵本です☆

ミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」

ミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」は、「全国ご当地人気キャラ」がテーマの、ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑。

日本各地のご当地キャラや各地方の特徴などを学べぶことができ、47都道府県の名物や豆知識に関するクイズで遊べます!

また、スマートフォンで図鑑のARマークを読み取って楽しめるコンテンツも用意。

ご当地キャラが本から飛び出し、方言クイズを楽しめます。

日本一周地図シートとご当地キャラのシールも付いた、盛りだくさんな内容のオリジナル図鑑です☆

書き下ろし絵本と、ARコンテンツも楽しめるオリジナルミニ図鑑が新登場。

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」絵本「ぼくらニセなかよし」、ミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」は、2024年10月18日より販売開始です☆

©Kazumi Deguchi

©Shogakukan

※「絵本」と「ミニ図鑑」はそれぞれおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わる予定です

※「絵本」と「ミニ図鑑」は、シリーズごとに数量に限りがあり、なくなり次第終了です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

