世界大手の玩具メーカー「マテル」から、US Disney Princess YouTubeチャンネルにて公開中の新作ショートムービーにインスパイアされたドールが登場!

アイススケートを楽しむ姿を再現できるドール「アナと雪の女王 エルサ(アイススケート)」と「アナと雪の女王 アナ(アイススケート)」がラインナップされます。

『アナと雪の女王』シリーズのドールで初めて膝が曲がる仕様を取り入れ、ポージングの幅が広がります☆

マテル「アナと雪の女王 エルサ(アイススケート)/アナと雪の女王 アナ(アイススケート)」

発売日:2024年10月下旬

価格:各3,740円(税込)

対象年齢:3歳以上

サイズ:W15.2×D5.4×H32.4cm

販売店舗:全国の玩具取扱店など

世界大手の玩具メーカーのマテルから、『アナと雪の女王』シリーズのドール「アナと雪の女王 エルサ(アイススケート)」と「アナと雪の女王 アナ(アイススケート)」が登場。

US Disney Princess YouTubeにて公開されている、アナと雪の女王『Elsa and Anna’s Ice Skating Escapades』(原題)にインスパイアされた、アイススケートファッションに身を包んだドールです。

『アナと雪の女王』シリーズのドールでは初となる、膝が曲がる仕様が採用されています!

「エルサ」や「アナ」に、膝を曲げたポージングを取らせることができ、アイススケートを楽しむシーンを再現。

特別なファッションでスケートや街の散策を楽しむ「エルサ」と「アナ」をイメージしながら遊べるドールです☆

アナと雪の女王 エルサ(アイススケート)

YouTube チャンネルにて公開中の、アナと雪の女王『Elsa and Anna’s Ice Skating Escapades』(原題/US Disney Princess)にインスパイアされた「エルサ」のドール。

『アナと雪の女王』シリーズのドールでは、初めて膝が曲がる仕様を取り入れられています。

膝を曲げたポージングができるので、アイススケートを楽しむ「エルサ」の姿も再現可能です。

雪が輝くアレンデールで、スケートを楽しむ「エルサ」を想像しながら遊ベるドール。

アイススケートファッションのドレスは着脱でき、コーディネートのアレンジも楽しめる内容です!

アイススケートの靴は透け感のあるデザイン。

「アナ」と一緒にフェスティバルを散策するときの靴も入っており、いろいろなシチュエーションを考えて楽しめます☆

アナと雪の女王 アナ(アイススケート)

アイススケートファッションに身を包んだドールは「アナ」もラインナップ。

アレンデールで初めてのウィンター・フェスティバルが開催され、家族や友だちとアイススケートを楽しむよう、村人たちにすすめる「アナ」が再現されています!

お話にちなんだ衣装に身を包み、足元にはアイススケート靴を着用。

街の散策を楽しむための素敵なブーツもセットになっており、「エルサ」のドールと同じくドレスは着脱可能です。

「アナ」のドールも膝が曲がる仕様を採用しているので、アイススケートを楽しむポーズをとることができます☆

アイススケートを楽しむ「エルサ」と「アナ」をイメージして遊べるドールセット。

マテルの「アナと雪の女王 エルサ/アナ(アイススケート)」は、2024年10月下旬より発売です!

マレフィセントやアースラなど全6種!マテル「ディズニープリンセス カラーリビール!みずで色マジック ビジューコレクション」 マレフィセントやアースラなど全6種!マテル「ディズニープリンセス カラーリビール!みずで色マジック ビジューコレクション」 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アイススケートのポーズも再現できるドール!マテル「アナと雪の女王 エルサ/アナ」 appeared first on Dtimes.