保護猫をテーマにした感動の実話！「捨てられた僕と母猫と奇跡」船ヶ山哲著

保護猫をテーマにした感動の実話「捨てられた僕と母猫と奇跡」(プレジデント社)が発売4ヵ月で7万部、全国100カ所以上でランキング1位を記録と大注目の著者 船ヶ山哲(ふながやま てつ)の書籍。

10万部までの印税を保護猫施設に全額寄付と発表しました。

「捨てられた僕と母猫と奇跡」船ヶ山哲著

今回、10万部までの印税を保護猫施設に全額寄付と発表。

2024年8月19日に八芳園で開催された出版記念記者会見では、俳優で公益財団法人動物環境・福祉協会Eva代表理事の杉本彩ら多数の著名人、報道関係者が訪れ、会場では声優 川田妙子からサプライズ。

書籍に登場する保護猫の気持ちを読み上げた音声が流れると参加者の多くが涙しました。

[著者]

船ヶ山哲(フナガヤマ テツ)

サラリーマンとして働くなかで強いストレスを感じ、うつ病を発症、休職を余儀なくされる。

愛猫との出会いをきっかけに人生を挽回させ独立を決意。

その後は、起業家として億単位を毎年稼ぐ傍ら、テレビとラジオのパーソナリティーとしても活躍。

これまで書籍を15冊上梓し(海外版含む)いずれもランキング1位を獲得。

2022年11月には俳優としてもデビューを叶え、映画「森の中のレストラン」で主演を務める。

さらに、ドラマや音楽にも活動の幅を広げる。

