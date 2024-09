東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは2024年11月8日より、“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

「シェフ・ミッキー」でも、クリスマスをテーマにした「ランチブッフェ」と「ディナーブッフェ」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルランチブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日6,800円/土日祝日7,000円

中人(7〜12才)平日3,800円/土日祝日4,000円

小人(4〜6才)平日2,500円/土日祝日2,700円

※3才以下は無料です。

提供時間帯:ランチ

お子様から大人まで楽しめる、バラエティ豊かな料理が並ぶ「“ディズニー・クリスマス”スペシャルランチブッフェ」

魚介やお肉を使った前菜から、「カブのスープ」に「ローストビーフ」や「バターチキンカレー」などの温かいお料理、そしてクリスマスの定番「ブッシュ・ド・ノエル」まで、たくさんの種類のお料理を贅沢に堪能できます☆

<メニューの一例>

イカとアサリのサラダマグロのカルパッチョチキンとリンゴのサラダシーフードと彩り野菜のサラダカブのスープローストビーフベーコンと彩り野菜のパスタチキンのロースト クリームソースバターチキンカリーブッシュ・ド・ノエルパリブレストストロベリータルト赤い実のゼリー

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。

お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分といたします。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までです。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナーブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日7,700円/土日祝日7,900円

中人(7〜12才)平日4,400円/土日祝日4,600円

小人(4〜6才)平日3,100円/土日祝日3,300円

※3才以下は無料です。

提供時間帯:ディナー

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナーブッフェ」

ブッフェ台にはランチと同様に、クリスマスらしい彩りのお料理がたくさん並びます!

<メニューの一例>

イカとアサリのサラダマグロのカルパッチョチキンとリンゴのサラダ鴨肉のロースト ベリーソースカブのスープローストビーフベーコンのクリームパスタバターチキンカリー挽肉と茸のパイ包みブッシュ・ド・ノエルパリブレストストロベリータルト赤い実のゼリー

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。

お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分といたします。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までです。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

スプライト、ピーチゼリー、ラズベリーシロップ、エルダーフラワーシロップ、ホイップクリーム、チョレート、銀粉

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」はランチとディナーの時間帯で提供。

ピーチゼリーやホイップクリームにチョコレートがトッピングされ、食感も楽しい☆

また、スプライトにラズベリーシロップとエルダーフラワーシロップが合わさり、甘く爽やかな味わいです。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースターがつきます。

コースターには、くるみ割り人形に扮した「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、おもちゃになった「ドナルドダック」や「グーフィー」、「チップ&デール」、「プルート」のアートがデザインされています!

クリスマスツリーやオーナメントも描かれ、下部には「シェフ・ミッキー」のロゴも。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

クリスマス気分をより盛り上げてくれる「ブッフェ」に、オリジナルコースター付きの「スペシャルドリンク」

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

