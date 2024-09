「Skyrim Grandma(スカイリムおばあちゃん)」の相性で親しまれる Shirley Curry さんが、ゲーム動画の投稿を止めると発表しました。Skyrim Grandma Shirley Curry is retiring from making gaming videos | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/skyrim-grandma-shirley-curry-is-retiring-from-making-gaming-videos

Skyrim Grandma, 88, Is Retiring From Making Gameplay Videos - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/skyrim-grandma-88-is-retiring-from-making-gameplay-videos/1100-6526629/88歳のCurryさんは2015年に YouTube チャンネルを開設し、Skyrimのゲーム実況動画を投稿し始めました。Curryさんの YouTube チャンネルは2021年までに100万人を超えるチャンネル登録者を獲得し、記事作成時点でのチャンネル登録者数は130万人を超えています。2021年には脳卒中を患ったものの、すぐにゲーム動画制作に復活。その後もSkyrimのゲーム実況動画を投稿し続けてきました。そんなCurryさんが9月23日に「ゲーム動画はもうやめます」という動画を投稿し、ゲーム動画の投稿を止めることを発表しています。Vlog#41: No More Gaming Videos - YouTube 動画の中でCurryさんは「どうやら私はほとんどの時間をここでコンピューターの前に座って過ごしているようです。最近、おそらくここ1カ月ほど、ここに来てコンピューターを見て、『今日は動画を作らなくちゃ』と思う日が続いていました。そして、自分自身に対して首を振り、『やりたくない、やる気がない』と言って、後ろを向いて歩き始めるんです」と言及。さらに、「ただ楽しむためにやっているだけなのに、もう楽しくなくなりました。もう飽き飽きだし、死ぬほど退屈です。なので、今完全に、決断を下します。もうゲーム動画を作ったり、アップロードしたりするつもりはありません」と語り、ゲーム動画の投稿を止めると明かしました。Curryさんは「私は年老いて疲れていてもう何もする気力がありません」と語っているものの、「時々Vlogを投稿するつもり」と語っており、 YouTube チャンネルそのものを終了させる気はない模様。なお、CurryさんはVlogの中で自身の近況や読んでいる本、さらには書くかもしれない本などについて語る予定だそうです。また、ゲーム動画制作を止めることでできる時間を使って「ずっと作りたいと思っていたキルト作りを始めるつもり」と語っています。なお、Curryさんは2020年に自身に対する批判的なコメントに対する不満と、自身の健康状態に気を配るために動画の投稿頻度を減らしていたため、ゲームメディアのGameSpotは「この決断はそれほど驚くべきものではない」と報じています。