気になる話題の映像作品をおすすめするコラム【テレビっ子の窓】第18回。日本の作品から韓国の作品まで日々チェックしている、テレビウォッチャーで、ライター・エディター・エッセイストのかわむらあみりがお届けします。

Netflixシリーズ「となりのMr.パーフェクト」独占配信中

【テレビっ子の窓】vol.18今年の夏は、秋の気配がまったく見えないくらい、暑い日が続いていますね。こんなときは、お気に入りの映像作品を観ながら、ゆっくりと過ごすのもおすすめです。そこで今回は、さまざまな愛の形を届けてくれる最新の韓国ドラマ&映画をご紹介します!

チョン・ヘイン×チョン・ソミン『となりのMr.パーフェクト』

チェ・スンヒョ(チョン・ヘイン)は、韓国建築界の新進気鋭の建築家。優れた才能があり、若くして建築アトリエの代表にもなり、ルックスも性格もすべてが完璧な男性として注目を集めていました。一方、母親同士も友達の幼なじみペ・ソンニュ(チョン・ソミン)は、海外の大学を卒業後、大企業で出世コースを邁進していたものの、恋人との婚約を破棄し会社も辞めて帰国。その後、ふたりは再会して…。

仕事も恋も順調だったはずなのに、うまくいかなくなって、実家に戻ると母親にとやかく言われてウンザリするソンニュの姿に、何かしら同情してしまう女性も少なくないかもしれません。そんなときに自分のことをよく知る幼なじみスンヒョと再会して、心が動いていくさまに見入ってしまいます。「国民的年下彼氏」といわれるチョン・ヘインが、きゅんきゅんさせてくれること間違いなしのロマンチックコメディ『となりのMr.パーフェクト』(2024/現在配信中、10月に最終回予定)は必見です。

イ・ドンウク×イム・スジョン「シングル・イン・ソウル」

「シングル・イン・ソウル」 10月25日(金)新宿ピカデリーほか全国ロードショー © 2023 LOTTE ENTERTAINMENT & DCG PLUS, INC. & MYUNG FILMS & INSIGHT FILM CO., LTD. All Rights Reserved. 配給:ツイン

出版社で働く有能な編集長ヒョンジン(イム・スジョン)は、ひとりでいることが苦手なうえ、恋愛には妄想癖もある女性。あるとき、シングルライフと観光地をテーマにしたエッセイ本企画の執筆者として、カリスマ塾講師で人気インフルエンサーのヨンホ(イ・ドンウク)を社長から紹介されます。彼はひとりの時間を愛し、ひとりが苦手な彼女とは真逆ゆえにぶつかりあうも、一緒に仕事をするうちに、おたがいに特別な感情が芽生えてきて…。

『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のイ・ドンウクと、「あなたの初恋探します」のイム・スジョンのダブル主演により綴られる、価値観の違う男女が出会うことによって心の中に新たな感情が生まれる物語。ひとりのほうがラクなのか、誰かと一緒にいたいのか。ヒョンジンとヨンホのように、シングルライフについて向き合ってみるのも時にはいいかも。観ていて温かい気持ちになる映画です。AKMUの楽曲も心地いい、「建築学概論」の製作スタッフによる10月25日(金)より日本公開の映画「シングル・イン・ソウル」は、いまを生きるあなたに贈るラブストーリーです!

パク・シネ×キム・ジェヨン『悪魔なカノジョは裁判官』

『悪魔なカノジョは裁判官』 ディズニープラス スターで9月21日(土)より独占配信開始 © SBS & Studio S All rights reserved

地獄から来た悪魔カン・ビンナ(パク・シネ)は、10 人の犯罪者を地獄に引き戻す使命のため、エリート裁判官に憑依し人間界へ。犯罪者に寛大な判決を下して、世間から大批判されているビンナでしたが、実はあえて軽い判決を下し、彼らが日常生活に戻ったあとに殺して地獄に引きずり込むという “悪魔的な考え”で裁いていたのでした。しかし、ある事件をきっかけに、熱血刑事ハン・ダオン(キム・ジェヨン)と出会って恋に落ちてしまって…。

パク・シネ演じる主人公のカン・ビンナは、冷酷な悪魔ではあるものの、どこか憎めない魅惑的なキャラクター。そしてビンナが想いを寄せる刑事ダオンは、11月にファンミーティングで来日することも決定している、キム・ジェヨン。はたしてビンナは任務を遂行できるのか、もしくはダオンのためにすべてを投げ出すのか!? 悪魔と刑事が繰り広げるファンタジー・ラブコメディ『悪魔なカノジョは裁判官』(2024年/ディズニープラス スターで9月21日(土)より独占配信開始)は要チェックです。

チェ・シウォン×チョン・インソン『DNAラバー』

『DNAラバー』U-NEXTにて独占配信中 © HIGROUND 2024

遺伝子研究員ハン・ソジン(チョン・インソン)は、これまでに多くの恋愛に失敗してきたため、運命の相手については、遺伝子を通じて探すことにしていました。一方、運命論に否定的な産婦人科医のシム・ヨヌ(チェ・シウォン/SUPER JUNIOR)は、ある日、ひとりの女性と会ったことで、自分の信念を揺るがす事件を迎えることになって…。

『私の恋したテリウス〜A LOVE MISSION〜』などのチョン・インソンと、SUPER JUNIORのチェ・シウォンの共演で、遺伝子を通じて運命の相手を探すストーリーが興味深い限り。実際、日本では“DNA婚活”なるものも登場する昨今、ドラマのお話というフィクションではなく、現実でも相手の遺伝子が気になる女性も増えるかも!? ラブコメディ『DNAラバー』(2024年/U-NEXTにて独占配信中、毎週土・日曜日配信)を楽しく鑑賞したいですね。

坂口健太郎×イ・セヨン『愛のあとにくるもの』

『愛のあとにくるもの』 2024年、秋よりPrime Videoにて見放題独占配信開始 © 2024 Coupang Play All Rights Reserved

天真爛漫で何事にも一生懸命なチェ・ホン(イ・セヨン)は、韓国から日本へ来た語学留学生。小説家を目指す大学生の潤吾(坂口健太郎)と出会い、運命的な恋に落ちるも、ふたりに別れが訪れます。やがて月日は流れ、5年後の韓国。運命だと信じていた初恋を心に閉じ込め、新しい人生を歩んでいたホンは、韓国に来ていた潤吾と偶然、再会してしまい…。

辻仁成とコン・ジヨンによる小説を原作に、韓国でも注目されている坂口健太郎の初韓国主演作品で、『赤い袖先』でジュノ(2PM)との共演が話題となったイ・セヨンとのダブル主演というだけでもワクワク!! 5年前のあたたかな春の日本、現在の切ない冬の韓国が舞台の今作は、5年前に終わった愛をどう描いているのか。あの頃のふたりにはわからなかった“愛のあとにくるもの”とは? 9月27日よりひと足先に韓国で配信される純愛ラブストーリー『愛のあとにくるもの』(2024年、秋よりPrime Videoにて見放題独占配信開始)。日本の秋の配信を見逃さないでくださいね!

チェ・ミンシク主演、キム・ゴウンら出演スリラー映画「破墓/パミョ」

「破墓/パミョ」 10月18日(金)より新宿ピカデリーほか全国ロードショー © 2024 SHOWBOX AND PINETOWN PRODUCTION ALL RIGHTS RESERVED.

怨霊を慰める巫堂(ムーダン)のファリム(キム・ゴウン)と、弟子ボンギル(イ・ドヒョン)は、跡継ぎが代々謎の病気にかかるという奇妙な家族から、桁違いの報酬で依頼を受けることに。先祖の墓が原因だと気づき、お金の臭いをかぎつけた風水師サンドク(チェ・ミンシク)と、葬儀師ヨングン(ユ・ヘジン)もふたりに合流。やがて、4人はお祓いと改葬を同時に行うという結論になり、お墓のある土地へ。しかし、掘り返した墓には恐ろしい秘密が隠されていて…。

風水師サンドクは「オールド・ボーイ」のチェ・ミンシク、巫堂ファリムは『ユミの細胞たち』シリーズのキム・ゴウン、葬儀師ヨングンは「コンフィデンシャル/共助」のユ・ヘジン、巫堂ボンギルは『Sweet Home −俺と世界の絶望−』のイ・ドヒョンが演じています。第60回百想芸術大賞では、監督賞や主演女優賞など四冠を獲得したスリラー映画「破墓/パミョ」は、10月18日(金)より日本公開です。

今回は、スリラーからロマンチックコメディまで、最新の韓国ドラマと映画をご紹介しました。豪華なキャストがそろう作品や、「いまはこんな気分だからこれ!」といった注目作など、みなさんの気持ちにピッタリの作品を選んでみてくださいね。映像作品は、日本はもちろん海外作品も、たくさん鑑賞すればするほど世界が広がります。素敵な時間を過ごしてくださいね!

文・かわむらあみり

