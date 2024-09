食事から腸を若返らせる！イーエデュケーション「フード・フォー・ライフ・サミット」

イーエデュケーションは、正しい腸活の啓蒙を目的に、2024年9月1日にオンラインイベント「フード・フォー・ライフ・サミット」を開催しました。

イーエデュケーション「フード・フォー・ライフ・サミット」

イベント名: 食と腸活が生み出す真の健康 フード・フォー・ライフ・サミット

開催日時 : 2024年9月1日 12時30分-18時00分

会場 : オンライン

来場者数 : 944名

主催 : イーエデュケーション合同会社

公式サイト: https://chok.jp/chok02/summit/

■「フード・フォー・ライフ・サミット」について

正しい腸活で真の健康を手に入れてほしいとの願いをこめて、5名の専門家を呼び、オンライン講演を実施。

精神科医の樺沢紫苑、高卓士、薬膳・漢方専門家の依田恭平、健康オンラインサロン運営の張徳義らがそれぞれの立場から、腸を整え、若返る方法についてわかりやすく伝えました。

13時 老化予防のための腸活 高卓士先生(精神科医 銀座リチャージクリニック院長)

14時 脳を活性化する食事とは? 樺沢紫苑先生(精神科医 作家 YouTuber)

15時 薬膳を取り入れておなら、便秘、睡眠改善 依田恭平先生(日本薬膳デトックス協会 代表理事)

16時 ガンや病気を引き起こす食事の真実 張徳義先生(人生経営サロン運営)

17時 脳と腸を若返らせ、記憶力活力をアップする方法 白石アンヘル剛士先生(日本脳力育成協会 理事)

*来場者・最大同時視聴者数 944名

■参加者または主催者のコメント

本イベントを通して、下記のような感想が寄せられました。

「自宅から樺沢先生の話が聞けてよかった」

「思った以上に腸内環境が健康に影響するんですね」

「薬膳や漢方は良いことは知っているがハードルが高く感じていた。

スーパーに売っている食材でも腸活は可能だとわかった」

