【アズールレーン 尾張 波閃かすサマーサンVer.】2025年11月 発売予定予約受付開始:9月5日価格:22,000円

APEX TOYSは、フィギュア「アズールレーン 尾張 波閃かすサマーサンVer.」の予約受付を9月5日より開始した。発売は2025年11月を予定し、価格は22,000円。

Yostarのアプリゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する紀伊型戦艦2番艦「尾張」が着せ替え「波閃かすサマーサン」の姿でフィギュア化。褐色肌と相性抜群なセクシーデザイン水着はもちろん、ウォーターベッドや饅頭をはじめとする小物まで丁寧に作り込まれており、イラストを忠実に再現している。

差し替え可能な表情パーツとして「いたずら顔」と「興奮顔」が付属。尾張とひと夏のバカンスを楽しめるフィギュアに仕上がっている。

「アズールレーン 尾張 波閃かすサマーサンVer.」商品詳細

2025年11月 発売予定

予約受付開始:9月5日

価格:22,000円

スケール:1/7

サイズ:高さ約17cm(台座含め)

素材:PVC&ABS製塗装済み完成品

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.