蝶々の妖精になった「ハローキティ」たちのぬいぐるみ＆マスコット！セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018
登場時期：2024年8月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2024年8月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場！
キラキラおめめと蝶の飾りがかわいい”Romantic Butterflies”デザインを使った「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」のぬいぐるみやマスコットなど、6種類がラインナップされます。
ハンギョドン プレミアムぬいぐるみリュック
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018
登場時期：2024年8月8日より順次
サイズ：全長約17×7×23cm
種類：全2種（まがお、きゅるん）
ちょこんとお座りする「ハンギョドン」のぬいぐるみリュック。
口から物が取り出せる仕様になった、ユニークでかわいい、注目を集めること間違いなしのグッズです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” Romantic Butterflies
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018
登場時期：2024年8月23日より順次
サイズ：全長約30×18×28cm
種類：全1種（マイメロディ）
オリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのぬいぐるみ。
蝶々の妖精になった「マイメロディ」のエレガントなデザインがポイントです！
ハローキティ Lぬいぐるみ Romantic Butterflies
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018
登場時期：2024年8月23日より順次
サイズ：全長約24×15×28cm
種類：全1種（ハローキティ）
「ハローキティ」もオリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのぬいぐるみにラインナップ☆
「ハローキティ」が、ブラック×レッドカラーで仕上げられた蝶々の妖精ドレスでおめかしをしています。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Romantic Butterflies
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018
登場時期：2024年8月23日より順次
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全3種（クロミ、マイメロディ、ハローキティ）
オリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのマスコットも登場！
「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」の華やかな蝶々の妖精姿に注目です。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ スーパーラージぬいぐるみ“クロミ” Romantic Butterflies
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018
登場時期：2024年8月23日より順次
サイズ：全長約38×25×44cm
種類：全1種（クロミ）
”Romantic Butterflies”シリーズオリジナルアートで展開される「クロミ」のスーパーラージぬいぐるみ。
蝶々のモチーフとくすみパープルがポイントです。
ハローキティ マスコット ×O×Oギャル
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. Lxxxxxx
登場時期：2024年8月23日より順次
サイズ：全長約5×4×10cm
種類：全4種（平成コギャル、ガングロギャル、ヒョウ柄ギャル、ネオギャル）
懐かしい平成ギャルの衣装を着た「ハローキティ」のマスコット。
ハイビスカスのアクセサリーやヒョウ柄の衣装を纏った”ギャル”風デザインがインパクト大！
「ハローキティ」や「クロミ」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット。
2024年8月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
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