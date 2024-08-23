ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　マスコット　Romantic Butterflies

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ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

 

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

 

登場時期：2024年8月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

2024年8月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場！

キラキラおめめと蝶の飾りがかわいい”Romantic Butterflies”デザインを使った「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」のぬいぐるみやマスコットなど、6種類がラインナップされます。

 

ハンギョドン　プレミアムぬいぐるみリュック

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

 

登場時期：2024年8月8日より順次

サイズ：全長約17×7×23cm

種類：全2種（まがお、きゅるん）

 

ちょこんとお座りする「ハンギョドン」のぬいぐるみリュック。

口から物が取り出せる仕様になった、ユニークでかわいい、注目を集めること間違いなしのグッズです☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　Lぬいぐるみ“マイメロディ”　Romantic Butterflies

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

 

登場時期：2024年8月23日より順次

サイズ：全長約30×18×28cm

種類：全1種（マイメロディ）

 

オリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのぬいぐるみ。

蝶々の妖精になった「マイメロディ」のエレガントなデザインがポイントです！

 

ハローキティ　Lぬいぐるみ　Romantic Butterflies

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

 

登場時期：2024年8月23日より順次

サイズ：全長約24×15×28cm

種類：全1種（ハローキティ）

 

「ハローキティ」もオリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのぬいぐるみにラインナップ☆

「ハローキティ」が、ブラック×レッドカラーで仕上げられた蝶々の妖精ドレスでおめかしをしています。

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　マスコット　Romantic Butterflies

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

 

登場時期：2024年8月23日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全3種（クロミ、マイメロディ、ハローキティ）

 

オリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのマスコットも登場！

「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」の華やかな蝶々の妖精姿に注目です。

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　スーパーラージぬいぐるみ“クロミ”　Romantic Butterflies

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

 

登場時期：2024年8月23日より順次

サイズ：全長約38×25×44cm

種類：全1種（クロミ）

 

”Romantic Butterflies”シリーズオリジナルアートで展開される「クロミ」のスーパーラージぬいぐるみ。

蝶々のモチーフとくすみパープルがポイントです。

 

ハローキティ　マスコット　×O×Oギャル

 

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. Lxxxxxx

 

登場時期：2024年8月23日より順次

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全4種（平成コギャル、ガングロギャル、ヒョウ柄ギャル、ネオギャル）

 

懐かしい平成ギャルの衣装を着た「ハローキティ」のマスコット。

ハイビスカスのアクセサリーやヒョウ柄の衣装を纏った”ギャル”風デザインがインパクト大！

 

「ハローキティ」や「クロミ」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット。

2024年8月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

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