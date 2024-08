ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場!

キラキラおめめと蝶の飾りがかわいい”Romantic Butterflies”デザインを使った「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」のぬいぐるみやマスコットなど、6種類がラインナップされます。

ハンギョドン プレミアムぬいぐるみリュック

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約17×7×23cm

種類:全2種(まがお、きゅるん)

ちょこんとお座りする「ハンギョドン」のぬいぐるみリュック。

口から物が取り出せる仕様になった、ユニークでかわいい、注目を集めること間違いなしのグッズです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” Romantic Butterflies

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約30×18×28cm

種類:全1種(マイメロディ)

オリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのぬいぐるみ。

蝶々の妖精になった「マイメロディ」のエレガントなデザインがポイントです!

ハローキティ Lぬいぐるみ Romantic Butterflies

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約24×15×28cm

種類:全1種(ハローキティ)

「ハローキティ」もオリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのぬいぐるみにラインナップ☆

「ハローキティ」が、ブラック×レッドカラーで仕上げられた蝶々の妖精ドレスでおめかしをしています。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Romantic Butterflies

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、ハローキティ)

オリジナルアート”Romantic Butterflies”シリーズのマスコットも登場!

「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」の華やかな蝶々の妖精姿に注目です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ スーパーラージぬいぐるみ“クロミ” Romantic Butterflies

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約38×25×44cm

種類:全1種(クロミ)

”Romantic Butterflies”シリーズオリジナルアートで展開される「クロミ」のスーパーラージぬいぐるみ。

蝶々のモチーフとくすみパープルがポイントです。

ハローキティ マスコット ×O×Oギャル

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. Lxxxxxx

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約5×4×10cm

種類:全4種(平成コギャル、ガングロギャル、ヒョウ柄ギャル、ネオギャル)

懐かしい平成ギャルの衣装を着た「ハローキティ」のマスコット。

ハイビスカスのアクセサリーやヒョウ柄の衣装を纏った”ギャル”風デザインがインパクト大!

「ハローキティ」や「クロミ」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット。

2024年8月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 蝶々の妖精になった「ハローキティ」たちのぬいぐるみ&マスコット!セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ appeared first on Dtimes.