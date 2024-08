15本の人気ゲームにインスパイアされた映像作品のアンソロジーシリーズ「Secret Level」が、Amazonプライム・ビデオで2024年12月10日に公開されることが決まりました。テーマとなるゲームには「ロックマン」や「パックマン」など数々の名作がありますが、特に2023年8月25日にリリースされて300万本の売り上げを記録した「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」を含むフロム・ソフトウェアのゲームシリーズ「アーマード・コア」の映像と思われるシーンに、映画俳優のキアヌ・リーブスをモデルにしたとみられるキャラクターが映り、ゲームコミュニティの間で話題となっています。

A new ARMORED CORE saga awaits. Just one of fifteen epic stories from Secret Level, the new revolutionary gaming anthology series coming December 10 on Prime Video. pic.twitter.com/SHm80ZWqwC— ARMORED CORE (@armoredcore) August 20, 2024

Secret Level - Teaser Trailer | Prime Video - YouTube映像を再生すると、まずAmazonプライムのロゴが映ります。これ以降、短い間にさまざまな作品の映像が断続的に流れるため、以下ではアーマード・コアやキアヌ・リーブスに関連していると思われる部分のみ取り上げています。まず、戦闘機のパイロットスーツのように見えるサイバーパンクな格好をした男性が映るシーン。元動画だと暗いシーンなので、少し明るく補正しています。次のカットで、アーマード・コアの作中で操作する巨大ロボット(AC)のような機体に乗り込みました。男性の顔が映るシーンでは、キアヌ・リーブスのトレードマークでもあるあごひげが確認できます。「あなたのお気に入りのゲームにインスパイアされた15のストーリー」という字幕が映るこのシーンでは、ヴァンガード・オーバードブーストのように見えるブースターを噴射しているACが映っているほか、遠景には「ARMORED CORE for Answer」に登場する巨大兵器「アームズ・フォート」に似た巨大な構造物も見えます。ACが破損したACに手を伸ばしているシーン。コックピットから伸びる人間の手との対比から、ACの大きさがうかがえます。アップで映る男性の鼻立ちもキアヌ・リーブスに似ています。動画の終盤に表示されるゲームのタイトルの中には「ARMORED CORE」も含まれています。ティザームービーのキャプションによると、テーマとなっている作品はアーマード・コアのほか「Concord」「Crossfire」「Dungeons & Dragons」「Exodus」「Honor of Kings」「ロックマン」「New World: Aeternum」「パックマン」「さまざまなPlayStation Studiosのゲーム」「Sifu」「Spelunky」「The Outer Worlds」「Unreal Tournament」「Warhammer 40,000」などだとのこと。映画俳優としてのキャリアで有名なキアヌ・リーブスですが、CD Projekt REDが2020年にリリースしたアクションRPGの「Cyberpunk 2077」に出演しているほか、2024年12月に公開される予定の映画「Sonic the Hedgehog 3(ソニック・ザ・ムービー3)」ではシャドウの声をあてることが決まっており、ゲームへの露出も多いため、アーマード・コアの映像作品に出演してもおかしくありません。キアヌ・リーヴスとセックスできる「サイバーパンク2077」のMODが登場 - GIGAZINEキアヌ・リーブスが出演するという公式情報は記事作成時点のところありませんが、ゲーム系メディア・GamesRadar+は「もしこれがキアヌ・リーブスによく似ているだけの別の俳優だったら、公式ソーシャルメディアアカウントの2週間ぶりのツイートの真ん中に彼を載せることはなかったでしょう」と指摘しているほか、ゲーム系メディアのKotakuも「アーマード・コアのパイロットは、よく薬漬けにされたり、あらゆる種類の奇妙なサイバーパーツを接合されたりして、巨大な銃でものを爆破して世界の危機を食い止める任務を負っています。リーブスはこの役にぴったりです」と述べました。