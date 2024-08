ユニクロ「UT」KAWS＆アンディ・ウォーホルとコラボ、“××”モチーフやキャラ描いたTシャツなど

ユニクロ(UNIQLO)のグラフィックTシャツブランド「UT」から、アメリカのアンディ・ウォーホル美術館にて開幕し、世界を巡回する「KAWS + Warhol」展の開催を記念した「KAWS + Warhol UTコレクション」が登場。2024年8月23日(金)より発売される。

KAWS×アンディ・ウォーホルのUTコレクション

「KAWS + Warhol UTコレクション」では、KAWSの代表的なキャラクター「コンパニオン(COMPANION)」や、ウォーホルの象徴的なモチーフを組み合わせた様々なアートを使用したウェアを用意。Tシャツはもちろん、スウェット、コーチジャケット、ソックス、トートバッグなどがメンズ・キッズのサイズで展開される。

「BFF」&バナナ描いたTシャツやスウェット

たとえばTシャツやスウェットには、青いボディと「××」の目が特徴の「BFF」と、アンディ・ウォーホルが手掛けたジャケットに描かれたバナナを組み合わせたアートを採用。Tシャツのフロント左胸にはアイコニックな「××」モチーフを配し、アクセントをプラスした。

スウェットパンツにも、「コンパニオン」やバナナをあしらっているのがポイント。バックポケットからはバナナの頭が覗く、遊び心溢れるデザインとなっている。

また、ウォーホルの髪が逆立っている自画像をモチーフにしたTシャツも印象的。バックには「××」モチーフを配し、Tシャツの前後で異なる表情を楽しめる1着に仕上げた。

アートブックも先行発売

このほかにも、目を隠す「コンパニオン」と、ウォーホルのポスターに描かれたロボットをモチーフに、2体が並ぶ様子を描いたアート、ピンクボディの「BFF」とウォーホルの「リップ」を組み合わせたアートなどを採用。加えて、「KAWS + Warhol」展のアートブックがユニクロにて先行発売されるので、あわせて要チェックだ。



【詳細】

「KAWS + Warhol UTコレクション」

発売日:2024年8月23日(金)

販売店舗:全国のユニクロ店舗およびオンラインストア

※一部店舗では取り扱いのない場合あり。

※キッズの半袖Tシャツ・スウェットシャツ ・スウェットパンツ・コーチジャケットはキッズ取り扱い店舗のみで販売。

※ひとり1色柄2点までの販売。

展開:

・メンズ 半袖Tシャツ 4柄 1,500円

・メンズ スウェットシャツ 2柄 2,990円

・メンズ スウェットパンツ 2柄 2,990円

・メンズ コーチジャケット 2柄 5,990円

・メンズ ソックス 4色柄 390円

・キッズ 半袖Tシャツ 3柄 990円

・キッズ スウェットシャツ 2柄 1,990円

・キッズ スウェットパンツ 2柄 1,990円

・キッズ コーチジャケット 1柄 3,990円

・グッズ トートバッグ 2柄 1,990円

・KAWS アートブック 9,990円



© KAWS

©/R/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

