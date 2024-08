世界的な人気を誇る禁断の格闘ゲームを実写化したアクション映画『モータルコンバット』(2021)の続編『モータルコンバット2(原題)』より、新たに参戦するキタナの初画像が公開された。

ゲーム「モータルコンバット」は世界で最も売れた格闘ゲームの一つとして知られ、あまりにも残虐な描写により日本では現在未発売となっている伝説のゲームシリーズ。2021年にはハリウッドで“デスバトルアクション”映画として実写映画化された。

2025年10月の米公開に先がけ、関係者の間では試写会が行われた模様。ゲーム版クリエイターのエド・ブーンは自身のX(旧Twitter)アカウントを更新し、「最近、映画『モータルコンバット2』の(未完成版)試写を観ました」と報告した。投稿には画像も添付されており、新参戦となるキタナが写し出されている。

I recently saw a (unfinished cut) screening of the Mortal Kombat 2 movie. During the screening I broke into 's phone, found this image from the film, and send it to my phone.



I can leak stuff too