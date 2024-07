USJ×バイオハザード、完全屋外型の新ホラーアトラクション - ハロウィーンイベント2024に登場

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)と「バイオハザード」が2024年のハロウィーンイベントでコラボレーション。ホラーアトラクション「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」が、2024年9月6日(金)から11月4日(月)までの期間で開催される。

USJ×バイオハザード、ハロウィーン限定の新ホラー体験

昼はポケモンたちにフィーチャーした「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」、夜はゾンビが繰り出す「ハロウィーン・ホラー・ナイト」と、昼夜で異なる多彩なプログラムが楽しめる、USJのハロウィーンイベント2024。

迫りくるゾンビの恐怖を感じる、360度完全屋外型のアトラクション

カプコンの人気ゲームシリーズ「バイオハザード」とのコラボレーションによって生まれた「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、迫りくるゾンビたちの恐怖を360度、全身に感じる完全屋外型のホラーアトラクションだ。

レオンやジルら歴代ヒーローと共闘

ゲストは、迫真のアクションと特殊効果により眼前に現れるリアルなバイオハザードの世界に没入し、レオン、ジル、クレアらシリーズの歴代ヒーローと共闘。リッカーやネメシスといった最凶のクリーチャーに挑むという、臨場感溢れるアトラクションとなっている。

開催概要

「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ルイズ N.Y. ピザパーラー裏

開催時間:18:00〜パーククローズ



