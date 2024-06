横浜銘菓「ありあけのハーバー」を製造・販売する「ありあけ」から、夏限定のポケモンスペシャルパッケージが登場!

TVアニメ「ポケットモンスター」に登場しているキャプテンピカチュウをパッケージのメインデザインに取り入れた「ポケモンハーバー ダブルマロン」と、夏をイメージした「ポケモンミルクハーバー トロピカルフルーツ」が発売されます☆

ありあけ「ポケモンハーバー ダブルマロン/ポケモンミルクハーバー トロピカルフルーツ」

発売期間:2024年7月1日(月)〜8月末まで

販売店舗:ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップなど

横浜の歴史と文化と異国の香りを乗せた洋菓子を製造・販売する「ありあけ」から、ポケモンたちをパッケージにデザインした夏限定のスイーツが登場!

TVアニメ「ポケットモンスター」に登場しているキャプテンピカチュウをパッケージのメインデザインに取り入れた、ハーバーの定番「ポケモンハーバー ダブルマロン」が販売されます。

さらに、夏をイメージした「ポケモンミルクハーバー トロピカルフルーツ」もラインナップ☆

ポケモンハーバー ダブルマロン

価格:単品148円(税込)/8個入1,188円(税込)

港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。

薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

パッケージデザインはTVアニメ「ポケットモンスター」に登場しているキャプテンピカチュウ。

全15種類の個包装デザインには、TVアニメに登場するポケモンたちがプリントされています。

ポケモンミルクハーバー トロピカルフルーツ

価格:単品 238円(税込)/5個入1,188円(税込)

練乳とはちみつを使用したしっとりした生地で、パッションフルーツピューレ、マンゴーダイス、湘南潮彩レモンピューレを練り込んだ特製トロピカルフルーツ餡を包んだ、ひとくちサイズのハーバー。

パッケージにはキャプテンピカチュウ・ニャローテ・ホゲータ・クワッスがプリントされています。

全18種類で展開される、ポケモンたちの個包装デザインにも注目です☆

キャプテンピカチュウ・ニャローテ・ホゲータ・クワッスたちを描いた夏限定のポケモンパッケージ。

2024年7月1日より期間限定で販売される「ポケモンハーバー ダブルマロン」と「ポケモンミルクハーバー トロピカルフルーツ」の紹介でした☆

