SEVENTEEN JEONGHAN X WONWOO『フィガロジャポン』表紙に登場！デニム/スーツの2バージョン

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■SEVENTEEN JEONGHAN X WONWOO『フィガロジャポン』初の男性韓国アーティストの表紙起用&同じ被写体でのダブルカバー!

SEVENTEENのJEONGHAN&WONWOOが、『フィガロジャポン』8月号(6月20日発売)のカバーに登場。ブルーデニム姿の「OUT OF THE BLUE」版とグレーのスーツをまとった「WITH GRAY」版の2バージョンが展開される。

男性韓国アーティストの表紙起用&同じ被写体でのダブルカバー展開は、『フィガロジャポン』では初となる。

個性あふれる13人が運命に導かれ集う奇跡のグループSEVENTEEN 。高いシナジー効果によって進化を続ける彼らの目には、どんな景色が映っているのか。 活動10年目を迎え、成熟した魅力を放つJEONGHANとWONWOOの視線の先を探る。

メイン写真:『フィガロジャポン』2024年8月号「OUT OF THE BLUE」版

書籍情報

2024.06.20 ON SALE

『フィガロジャポン』2024年8月号「OUT OF THE BLUE」版

2024.06.20 ON SALE

『フィガロジャポン』2024年8月号「WITH GRAY」版

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/