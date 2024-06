ブラジャーにNintendo Switchのソフトを詰め込み、 中国 本土への 密輸 をはかったとして、遼東(リャオトン)港の税関職員が女性を逮捕しました。Bra中塞入350張遊戲卡 女子經蓮塘口岸闖關失敗被查https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B/1028761/bra%E4%B8%AD%E5%A1%9E%E5%85%A5350%E5%BC%B5%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%8D%A1-%E5%A5%B3%E5%AD%90%E7%B6%93%E8%93%AE%E5%A1%98%E5%8F%A3%E5%B2%B8%E9%97%96%E9%97%9C%E5%A4%B1%E6%95%97%E8%A2%AB%E6%9F%A5

【41J肉聲】妹子胸部脹得不單純 海關老司機鷹眼攔下!胸罩內塞350張遊戲卡https://tw.news.yahoo.com/41j%E8%82%89%E8%81%B2-%E5%A6%B9%E5%AD%90%E8%83%B8%E9%83%A8%E8%84%B9%E5%BE%97%E4%B8%8D%E5%96%AE%E7%B4%94-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E8%80%81%E5%8F%B8%E6%A9%9F%E9%B7%B9%E7%9C%BC%E6%94%94%E4%B8%8B-%E8%83%B8%E7%BD%A9%E5%85%A7%E5%A1%9E350%E5%BC%B5%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%8D%A1-081000681.htmlWoman busted smuggling 350 Nintendo Switch game cards in her bra - Chinese customs officials intercept smuggler at checkpoint | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/handheld-gaming/woman-busted-smuggling-350-nintendo-switch-game-cards-in-her-brassiere-chinese-customs-officials-intercept-smuggler-at-checkpoint現地メディアの 香港 01によると、遼東税関の職員が旅行者を審査していた際、緊張した面持ちで不審な挙動をしていた旅行者が発見されたため、職員は直ちに取り押さえて検査したとのこと。ある職員は「胸が異様である」と指摘したそうです。検査の結果、着衣中のブラジャーからNintendo Switchのソフト350個が発見されました。推定価値は7万元(約152万円)でした。 中国 税関は、「国家が輸出入を禁止または制限した貨物・物品、または法律により税金を納めるべき貨物・物品を、隠匿、偽造、情報隠ぺい、改ざんその他の手段により税関の監督を免れ、国外に輸送、運搬または郵送することは 密輸 行為であり、調査され、法的責任を問われることになる」と注意喚起しています。今回逮捕された女性は、支払うべき関税の3倍以下の罰金を科される可能性があるそうです。