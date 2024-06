東京ディズニーリゾート®オリジナルフレーバーのポテトチップスが登場!

東京ディズニーリゾートのパークメニューをイメージした”骨付きソーセージ”風味です☆

東京ディズニーリゾート「ポテトチップス」”骨付きソーセージ”風味

価格:1,000円

発売日:2024年7月17日(水)

販売店舗:東京ディズニーランド®:ワールドバザール・コンフェクショナリー

東京ディズニーシー®:ヴァレンティーナズ・スウィート

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

2024年7月17日(水)より、東京ディズニーリゾート限定オリジナルフレーバーのポテトチップスが登場!

ポテトチップスは、東京ディズニーリゾートのパークメニューをイメージした”骨付きソーセージ”風味。

濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のかわいいパッケージが目印。

背景には東京ディズニーランドのシンデレラ城や東京ディズニーシーのプロメテウス火山などパークのシンボルも描かれています。

オリジナルフレーバー”骨付きソーセージ”風味!

東京ディズニーリゾート「ポテトチップス」の紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

