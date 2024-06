●SAIRAIの化粧品や基礎化粧品が試せる

UCHIAGEは6月13〜27日の期間、同社の運営するオーガニックエシカル専門ショップ「natural style BIO SOPRA Tokyo」(東京都港区)と、プランドゥが展開するナチュラルヴィーガンコスメブランド「SAIRAI」とのタッグによるPOP UP STOREを、渋谷ヒカリエ(東京都渋谷区)地下1階の「スターバックスコーヒー」前で開催する。

同POP UP STOREでは、「SAIRAI VEGANISH COSMETICS」から、メイクアップシリーズ、スキンケアシリーズ、および「渋谷ヒカリエセット」(価格は1万1440円、ヴィーガニッシュ EGTセラムローションとヴィーガニッシュ EGTセラムエマルジョン)や「スキンケアセット」(同1万5950円、ヴィーガニッシュ EGTセラムローション、ヴィーガニッシュ EGTセラムエマルジョン、ヴィーガニッシュ EGTセラムオイル)の販売が行われる。なお、「渋谷ヒカリエセット」にはオリジナル巾着袋とリップ&チークサンプルが付いてくる。同POP UP STOREにて、1万円以上を購入すると、「SAIRAIトライアルスキンケアセット」(1650円相当)がもらえる。限定数は100個。セット内容は、「ヴィーガニッシュ EGTセラムオイル3mL」「ヴィーガニッシュ EGTセラムローション8mL」「ヴィーガニッシュ EGTセラムエマルジョン7mL」「ヴィーガニッシュ EGTセラムバーム1g」「オリジナルポーチ」などとなる。さらに、同POP UP STOREにて商品を購入すると、購入金額にかかわらず全員がはずれなしのガチャに1回挑戦できる。ガチャのカプセルの中には、「コンシーラーサンプル(非売品)」「SAIRAIオリジナル巾着」「EGTセラムオイルでプチハンドマッサージ」「EGTセラムオイルでプチ首筋マッサージ」などが入っている。