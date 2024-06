◆京都センチュリーホテルでハローキティ誕生50周年記念スイーツビュッフェを開催。シナモロールやマイメロディ、クロミもお祝い(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650183京都センチュリーホテルのレストラン「オールデイダイニング ラジョウ」にて、ハローキティ誕生50周年を祝うスイーツビュッフェ「ハローキティのときめきスイートパーティ ?Hello Kitty 50th Anniversary〜 Celebration with Sanrio characters」 を開催。期間は、2024年7月5日(金)から8月31日(土)まで。

ハローキティの形をしたアップルパイなど、サンリオキャラクターズの世界観を楽しめる豪華ビュッフェを堪能して。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650183ハローキティをモチーフにしたスイーツが勢揃いのビュッフェ1974年の誕生以来サンリオの人気キャラクターとして世界中の幅広い世代から愛され続けている「ハローキティ」の誕生50周年を祝うスイーツビュッフェ。ハローキティをモチーフにしたスイーツを中心に、お祝いに駆けつけたマイメロディやクロミ、シナモロールをイメージした焼き菓子などもラインナップ。さらに、軽食やドリンクも好きなだけ楽しむことができる。ビュッフェラインはハローキティの世界観をイメージしてデコレーションを施されるほか、テーブルを華やかに彩る描き下ろしデザインのランチョンマットやコースター、サンリオキャラクターズの貸出用ミニパネルも用意。お祝いの場にふさわしいホテルレストランで、サンリオキャラクターズの世界観に浸りながら、愛らしいスイーツの数々を堪能してみて。ウエルカムデセール「ハローキティのHELLOアニバーサリープレート」最初に提供されるのはシェフからのウエルカムデセール。ココナッツと桃が2層に重なった柔らかなムースでキュートに仕上げられたハローキティ。まわりにはリンゴ型のサブレとラズベリーのソースであしらいを施した、愛らしい1皿。ママのアップルパイハローキティの形をした「ママのアップルパイ」は見た目にもかわいらしい1品に。まっかなリンゴ型ムース/ときめきいちごミルクアイコニックな「まっかなりんご型ムース」や「ときめきいちごミルク」も。ハローキティの夢見るピアノケーキ/なめらかミルクティープリンほかにも、ハローキティが好きな“ピアノ”のショートケーキや、“ミルクティー”を使ったプリンなど、サンリオキャラクターズにちなんだスイーツが並ぶ。サンリオキャラクターズクッキーやお土産、来場者特典も!ハローキティ誕生50周年のお祝いに駆けつけたマイメロディ、クロミ、シナモロールのクッキーも登場。サンリオキャラクターズの世界観にときめくスイーツを好きなだけ召し上がれ。また、今回のコラボレーションのために特別に描き下ろされたデザインのランチョンマットとコースターも用意される。ビュッフェを楽しんだ後にお土産として持ち帰ろう。さらに来場者特典として描き下ろしイラストを使用したホテルオリジナルノベルティをプレゼント。自宅でもサンリオキャラクターズの世界に浸ってみて。◆ビュッフェの会場は?開放的な空間で楽しむ!多彩なメニューが楽しめるビュッフェレストラン京都センチュリーホテルの2階にある「オールデイダイニング ラジョウ」。オープンキッチンを設えた開放的な空間でバラエティ豊かな料理が食べ放題! ビュッフェの内容はシーズンごとで入れ替わり、訪れるたび新しい味に出会える。幅広いニーズに応えるオールデイダイニングで、たくさんの“おいしい”を心ゆくまで堪能して。