DAY6のYoung K、ファンミーティング「I Need My Day」の予告イメージを公開

DAY6のYoung Kがクールな魅力でファンを魅了した。DAY6は6月21日から23日、3度目の公式ファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day'」を開催する。22日に公開されたソンジンの個人予告イメージに続き、23日にはYoung Kのイメージが公開された。Young Kはファンの期待を高める姿で視線を引き付けた。書類と楽譜で溢れている事務室でスーツ、メガネなどのオフィスルックアイテムを着用し、クールな雰囲気を漂わせた。マイクとベースが盛り込まれたイメージでは、“信頼して聴ける”DAY6のボーカル兼ベーシストとしての魅力をアピールした。

My Day(DAY6のファン)にとって大切な思い出になるであろう今回のファンミーティングは、「日常の中には、ファンダムのMy Dayが必要だ」という意味が込められた「I Need My Day」というタイトルで繰り広げられる。2019年6月に開催した「DAY6“You Made My Day” Ep.2“Scentographer”」以来、約5年ぶりに開催される公式ファンミーティングで、DAY6とMy Dayはお互いにとって欠かせない存在として、特別な時間を過ごす。DAY6の3度目の公式ファンミーティングは6月21日から23日までの3日間、ソウル松波(ソンパ)区蚕室(チャムシル)室内体育館にて計3回開催される。チケットの予約販売はYES24にて行われ、5月27日の午後8時にはファンクラブ「My Day」4期を対象にした先行予約販売、28日の午後8時には一般対象の予約販売が行われる。