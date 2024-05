今から7年前、眼球に青いインクのタトゥーを入れ、3週間も失明状態に陥った オーストラリア 在住の女性が最近、再び眼球タトゥーに挑戦し、物議を醸している。青に黒のインクが注入された女性の目は、“海”をイメージしているという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。自らを‟ブルー・アイズ・ホワイト・ドラゴン(Blue Eyes White Dragon)”と呼び、およそ13年間で約2860万円(14万4000ポンド)をかけて身体改造を行ってきた、 オーストラリア 在住のアンバー・ルークさん(Amber Luke、29)が話題だ。

アンバーさんは15歳の時に鬱病と診断され、16歳で初めて入れたタトゥーで「負のエネルギーが解放された」と感じたそうで、現在は700〜800のタトゥーが身体を覆う。また、これまでに豊胸、唇と頬のフィラー注入、舌先を2つに割く(スプリットタン)手術、耳を尖らせて耳たぶを長く伸ばす手術、頬や眉、鼻、へそなどへのピアス、ドラキュラのような歯の形成、歯へのホワイトゴールドの装着(グリル)などを行ってきたそうで、アンバーさんに身体改造を始める前の面影はない。そんなアンバーさんが日本時間18日、「海のような目」と言葉を添えた動画を Instagram に投稿し、青の眼球タトゥーを入れてから7年待ち、新たに眼球に黒のタトゥーを入れたことを報告した。実はアンバーさんは7年前、タトゥーアーティストが眼球深くまでインクを入れてしまったことにより、施術後に約3週間も目が見えない状態に陥っていた。そして当時のことを、「施術中はまるで10片のガラスの破片を目に入れられて、上からこすられているような激痛で、残酷な拷問のようだった」と明かしていた。そのため今回の施術には、信頼できるタトゥーアーティスト、ガットー・モレノ氏(Gattoo Moreno)に依頼したそうで、「『リスクが高いのになぜ、また眼球タトゥーをするのか』と聞いてくる人がいるけど、正しく行われればリスクはないの。彼とは6年前から連絡を取っているし、施術は100%完璧だった」と綴っている。動画では、 カメラ がアンバーさんの目にズームイン。それまでのベースの青に、針で黒いインクを注入した「海のような深みのある目」が披露され、フォロワーからは次のようなメッセージが寄せられていた。「まるでペンキで色を塗ったよう。」 宇宙 のようだ。」「あんな経験をしたのに、なんて強いのかしら!」「素敵! 今回は問題がなくて良かったね。」「なんて勇気だろう!」「私は目の中にまつ毛が入っても耐えられないのに凄いわ! あなたは伝説。」一方でこのニュースには、「やりすぎだろう」「針を使うのでしょう。考えるだけで痛い」「病気」「年を取った時、 視力 を失うのでは?」「眼球タトゥーは禁止すべき」「自傷行為」といった声があがっており、アンバーさんはヘイターから寄せられるコメントに対してはこう語っていた。「私は誰も傷つけていないし、やりたいことをしているだけ。それで朝、起きて幸せな気分になれるなら、それでいいじゃない!」ちなみに北アイルランドに住む女性は2020年、アンバーさんに憧れて右目に青、左目に紫のタトゥーを入れたものの、 視力 が落ちてステロイドの目薬が一生必要だという。また将来、失明する可能性や緑内障になる危険もあるそうで、眼球タトゥーをしたことを後悔しているそうだ。