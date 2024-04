Kep1er、日本1stアルバムのタイトル曲「Straight Line」MV公開！先行配信もスタート

Kep1erが、5月8日(水)にリリースする日本1stアルバム「 」より、タイトル曲「Straight Line」のミュージックビデオをYouTubeにて公開。同時に各配信サイトで「Straight Line」の先行配信もスタートした。タイトル曲「Straight Line」は、70年代から2000年までのFunk、Disco、R&B、Hip Hopなど様々なジャンルが混ざったMix Pop。どんな逆境があっても夢に向かって、躊躇せずまっすぐに進んでいきたいというKep1erの気持ちが表現された楽曲だ。

◆メンバー コメント

さらにメンバーのマシロが作詞に初参加していることも発表されており、より歌詞にも注目が集まっている。公開されたミュージックビデオでは、楽曲のコンセプトである「直線と疾走」というダイナミックで繊細なバックグラウンドを表現するために、全長25メートルもある巨大なセットで、「Straight Line」を表す“シルエットダンス”が披露されている。2022年9月に「 」でフレッシュに日本デビューを飾ったKep1erが、デビューから約2年。より進化し、大人っぽく成長したKep1erの魅力が詰まったミュージックビデオとなっている。私たちの日本で初めてのアルバム から、「Straight Line」のMUSIC VIDEOが公開されます! まだ少し寒い時期の撮影だったんですが、完成したMUSIC VIDEOを見て、私たちKep1erのかっこいいパフォーマンスを早く皆さんにも見ていただきたいと公開をとても楽しみにしていました! 見ていただきたいポイントがたくさんある作品ですので、「Straight Line」たくさん愛してください! Kep1ian(Kep1erのファン)、いつもたくさんの応援ありがとうございます!

■リリース情報

Kep1er「Straight Line」

先行配信中

配信サイト一覧



日本1stアルバム「<Kep1going>」

2024年5月8日(水)発売

予約サイト一覧



◯初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)

BVCL-1390〜1391 / 6,500円(税込)



【CD】全15曲収録

1. Straight Line

2. Grand Prix

3. We Fresh(Japanese ver.)

4. Up!(Japanese ver.)

5. WA DA DA(Japanese ver.)

6. MVSK(Japanese ver.)

7. Giddy(Japanese ver.)

8. Galileo(Japanese ver.)

9. Wing Wing

10. I do!Do you?

11. Sugar

12. Don‘t Lose Your Smile

13. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜

14. Daisy

15. tOgether fOrever



【Blu-ray】

「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」

※2023年10月28日(土)第二部公演を一部編集して収録。



01:Galileo

02:THE GIRLS(Can't turn me down)

03:Shine(Kep1er Ver.)

04:Back to the City

05:Grand Prix



【封入内容】

・初回Aver.ランダムフォトカード2枚(全18種)

・“Fairy Fantasia” ver.ランダムフォトカード1枚(全9種)



◯初回生産限定盤B(CD+60P歌詞ブックレット)

BVCL-1392 4,500円(税込)



【CD】全18曲収録

1. Straight Line

2. Grand Prix

3. We Fresh(Japanese ver.)

4. Up!(Japanese ver.)

5. WA DA DA(Japanese ver.)

6. MVSK(Japanese ver.)

7. Celebrate

8. Highlight

9. Cruise

10. Giddy(Japanese ver.)

11. Galileo(Japanese ver.)

12. Wing Wing

13. I do!Do you?

14. Sugar

15. Don‘t Lose Your Smile

16. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜

17. Daisy

18. tOgether fOrever



【ブックレット】

・撮りおろし歌詞ブックレット(60P)



【封入内容】

・初回Bver.ランダムフォトカード2枚(全18種)

・ユニットver.ランダムフォトカード1枚(全6種)

・シリアルナンバー入りチラシ

・シリアルナンバー入りチラシ



◯通常盤(CD)

BVCL-1393 2,500円(税込)



【CD】全15曲収録

1. Straight Line

2. Grand Prix

3. We Fresh(Japanese ver.)

4. Up!(Japanese ver.)

5. WA DA DA(Japanese ver.)

6. MVSK(Japanese ver.)

7. Giddy(Japanese ver.)

8. Galileo(Japanese ver.)

9. Wing Wing

10. I do!Do you?

11. Sugar

12. Don‘t Lose Your Smile

13. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜

14. Daisy

15. tOgether fOrever



【封入内容】*初回仕様

・通常ver.ランダムフォトカード2枚(全18種)

・モノクロフォトランダム1枚(全3種)

・シリアルナンバー入りチラシ



◯ソロ盤(CD)完全生産限定盤

メンバー別ソロジャケット(全9種)各2,500円(税込)

ソロ盤コンプリートBOX(9枚組)22,500円(税込)



【CD】全15曲収録

1. Straight Line

2. Grand Prix

3. We Fresh(Japanese ver.)

4. Up!(Japanese ver.)

5. WA DA DA(Japanese ver.)

6. MVSK(Japanese ver.)

7. Giddy(Japanese ver.)

8. Galileo(Japanese ver.)

9. Wing Wing

10. I do!Do you?

11. Sugar

12. Don‘t Lose Your Smile

13. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜

14. Daisy

15. tOgether fOrever



【封入内容】

・ソロver.ランダムフォトカード2枚(全18種)

・4Cut Sticker 1枚

・シリアルナンバー入りチラシ



