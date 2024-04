◆ドジャース公式Xでは富士山と桜の背景

Congratulations Shohei on hitting more home runs than any other Japanese-born MLB player! pic.twitter.com/UfiGDAQYAQ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 21, 2024

◆FOXスポーツは「寿司」や日の丸のモチーフ

Shohei Ohtani passes Hideki Matsui for the most MLB home runs by a Japanese born player!! pic.twitter.com/td9EoTCP63 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 21, 2024

◆スポーツネットLAは桜と日の丸