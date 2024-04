【「裏バイト:逃亡禁止」12巻】4月11日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「裏バイト:逃亡禁止」の12巻を4月11日に発売する。価格は792円。

本作は「マンガワン」、「裏サンデー」で連載されている田口翔太郎氏のホラーマンガ。とある事情で大金を求める黒嶺ユメと白浜和美の2人が、怪しい高額報酬アルバイトに手を染め、さまざまな異変を体験する姿が描かれる。

12巻では「生態系」がテーマとなっており、サブキャラクターたちが数多く登場するほか、「金銀兄弟」の正体にも迫っていく。

【「裏バイト:逃亡禁止」12巻あらすじ】

その森には、いる。その森にはいる?

【生態系】

地球上に住む全ての生物は、

土や水や大気などの環境の中、

ひとつの命の循環システムを形づくる。

このようなまとまりのことを、生態系という。

鬱蒼とした森には、様々な生態系が存在する。

我々人類がまだ遭遇したことのない虫や動物が、

そこの茂みに数多く潜んでいる。

しかし既に出遭っていることすら

気づいていない生物もいるのかもしれない……

※本作品は心身に多大な影響を与える可能性がございます。

閲覧は自己の責任において、十分に注意して行なってください。

これによって生じるいかなる損害について、一切の責任を負いかねます。

