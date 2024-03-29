Àîºê¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿»³º¬»ëÍè¤Î¡Èº£¡É¡£ÆüËÜ¤ÇÊú¤¨Â³¤±¤¿³ëÆ£¤È¤Ï¡©¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¿¥Ñ¡¼¥È£±¡Û
¡¡2024Ç¯¡¢Àîºê¤«¤éMLS¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿±¦SB¤Î»³º¬»ëÍè¤Ç¤¢¤ë¡£30ºÐ¤Ç¤Î½é¤Î³¤³°Ä©Àï¡£¤½¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½¡¡
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÊ¨¤¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¤¬âÁ¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¡¡º£¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¿À¼¤¬Âç¤¤¯Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£Ì´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÃË¤¬ÁÔÂç¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³º¬»ëÍè¡¢30ºÐ¡£2020Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤«¤éÀîºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿±¦SB¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤«¡© Ìë¤Ï²Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ìë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡MLS¤Î³«ËëÄ¾Á°¡¢»³º¬¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±Ñ¸ì¤Ï¼«¾Î¡ÖÃæ³Ø£±Ç¯À¸¥ì¥Ù¥ë¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤ÏÀºÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö³ÎÇ§¤Î¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À²ÈÂ²¤ÏÅÏÊÆ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¿È¤â²È¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ë½»¤Þ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£¤½¤ì¤Ç¤â½é¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï»É·ã¤ÎÏ¢Â³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÆü¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«ÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È»ÙÊ§¤¤¤Ë¤¤¤±¤ë¤¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤³¤Ã¤Á¤Î¶ä¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£·ë¶ÉÇã¤¨¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤¢¤È¤ÇÊ§¤¦¤«¤éÂå¤ï¤ê¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢Å¹¤Î¿Í¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Øµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤â¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄËãÌé¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤ÆÌó£±¤«·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£´¡¢£µ²ó¤ÏËãÌé¤¯¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¿©»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤â¼«Âð¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤Î¿Í°Ê¾å¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ËãÌé¤¯¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»î¹çÃæ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ËãÌé¤¯¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÀÑ¶ËÀ¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»³º¬¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»³º¬¤ÎÀîºê¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£±·î£¶Æü¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤MLS¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾¯¤·»þ·×¤Î¿Ë¤òÌá¤½¤¦¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤«¤éÀîºê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»³º¬¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î±¦SB¤ËÄêÃå¤·¡¢Á°Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¤¡¢²«¶â´ü¤òÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀîºê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡¢»°ãø·°¡¢´ú¼êÎç±û¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢ÅÄÃæÊË¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤éº£¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæÂ¼·û¹ä¡¢²ÈÄ¹¾¼Çî¡¢¾®ÎÓÍª¤È¤¤¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹â¤á¹ç¤¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»³º¬¤âÆü¡¹ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢2021Ç¯£³·î¤Ë¤Ï27ºÐ¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤¿²£ÉÍ¤Ç¤ÎÆü´ÚÀï¡£»³º¬¤¬¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£17Ê¬¡¢±¦SB¤È¤·¤Æ¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»³º¬¤Ï¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¡¢Àîºê¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¯Ç»Ì©¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ÈAÂåÉ½¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂ®¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ¤âÃÆ¤«¤ì¤ë¤È¤«¡¢Â¤¬Ä¹¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òJ¥ê¡¼¥°¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î¤ä¤êÊý¤ä¸Ä¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½ÌµÍý¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¥¤¦¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯»î¹ç¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤»î¹ç¤ÎÂÐÈæ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¥¤¤ÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥¬¡¼¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤Ã¤Æ·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»³º¬¤Î»ÑÀª¤òÀîºê¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥É¥ó¥É¥ó¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»³º¬¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤À¤«¤é¥À¥á¤À¤È¤Ï¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡Ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿CBÃ«¸ý¾´¸ç¤Ï¡¢Àîºê½êÂ°¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢À¤³¦¤Î°ìÀþµé¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ²¡¹¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»³º¬¤Î¶»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾Ã²½¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¢¤ëÁÛ¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚPART£²¤ØÂ³¤¯¡Û
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ä¤Þ¤Í¡¦¤ß¤¡¿1993Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£178Â¡¦72Á¡£¤¢¤¶¤ßÌîF.C.¡½ÅìµþV¥¸¥å¥Ë¥¢¡½ÅìµþVJr¥æ¡¼¥¹¡¼¥¦¥£¥¶¥¹¹â¡½¶Í°þ²£ÉÍÂç¡½Àîºê¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡£J1ÄÌ»»196»î¹ç¡¦14ÆÀÅÀ¡£J2ÄÌ»»37»î¹ç¡¦£°ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»16»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤È¡È¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤òÏÇ¤ï¤·¡¢ÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¦±¦SB¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½¡¡
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÊ¨¤¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¤¬âÁ¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¡¡º£¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¿À¼¤¬Âç¤¤¯Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£Ì´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÃË¤¬ÁÔÂç¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤«¡© Ìë¤Ï²Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ìë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡MLS¤Î³«ËëÄ¾Á°¡¢»³º¬¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±Ñ¸ì¤Ï¼«¾Î¡ÖÃæ³Ø£±Ç¯À¸¥ì¥Ù¥ë¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤ÏÀºÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö³ÎÇ§¤Î¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À²ÈÂ²¤ÏÅÏÊÆ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¿È¤â²È¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ë½»¤Þ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£¤½¤ì¤Ç¤â½é¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï»É·ã¤ÎÏ¢Â³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÆü¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«ÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È»ÙÊ§¤¤¤Ë¤¤¤±¤ë¤¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤³¤Ã¤Á¤Î¶ä¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£·ë¶ÉÇã¤¨¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤¢¤È¤ÇÊ§¤¦¤«¤éÂå¤ï¤ê¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢Å¹¤Î¿Í¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Øµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤â¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄËãÌé¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤ÆÌó£±¤«·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£´¡¢£µ²ó¤ÏËãÌé¤¯¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¿©»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤â¼«Âð¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤Î¿Í°Ê¾å¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ËãÌé¤¯¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»î¹çÃæ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ËãÌé¤¯¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÀÑ¶ËÀ¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»³º¬¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»³º¬¤ÎÀîºê¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£±·î£¶Æü¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤MLS¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾¯¤·»þ·×¤Î¿Ë¤òÌá¤½¤¦¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤«¤éÀîºê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»³º¬¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î±¦SB¤ËÄêÃå¤·¡¢Á°Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¤¡¢²«¶â´ü¤òÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀîºê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡¢»°ãø·°¡¢´ú¼êÎç±û¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢ÅÄÃæÊË¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤éº£¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæÂ¼·û¹ä¡¢²ÈÄ¹¾¼Çî¡¢¾®ÎÓÍª¤È¤¤¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹â¤á¹ç¤¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»³º¬¤âÆü¡¹ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢2021Ç¯£³·î¤Ë¤Ï27ºÐ¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤¿²£ÉÍ¤Ç¤ÎÆü´ÚÀï¡£»³º¬¤¬¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£17Ê¬¡¢±¦SB¤È¤·¤Æ¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»³º¬¤Ï¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¡¢Àîºê¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¯Ç»Ì©¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ÈAÂåÉ½¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂ®¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ¤âÃÆ¤«¤ì¤ë¤È¤«¡¢Â¤¬Ä¹¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òJ¥ê¡¼¥°¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î¤ä¤êÊý¤ä¸Ä¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½ÌµÍý¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¥¤¦¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯»î¹ç¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤»î¹ç¤ÎÂÐÈæ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¥¤¤ÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥¬¡¼¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤Ã¤Æ·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»³º¬¤Î»ÑÀª¤òÀîºê¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥É¥ó¥É¥ó¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»³º¬¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤À¤«¤é¥À¥á¤À¤È¤Ï¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡Ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿CBÃ«¸ý¾´¸ç¤Ï¡¢Àîºê½êÂ°¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢À¤³¦¤Î°ìÀþµé¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ²¡¹¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»³º¬¤Î¶»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾Ã²½¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¢¤ëÁÛ¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚPART£²¤ØÂ³¤¯¡Û
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ä¤Þ¤Í¡¦¤ß¤¡¿1993Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£178Â¡¦72Á¡£¤¢¤¶¤ßÌîF.C.¡½ÅìµþV¥¸¥å¥Ë¥¢¡½ÅìµþVJr¥æ¡¼¥¹¡¼¥¦¥£¥¶¥¹¹â¡½¶Í°þ²£ÉÍÂç¡½Àîºê¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡£J1ÄÌ»»196»î¹ç¡¦14ÆÀÅÀ¡£J2ÄÌ»»37»î¹ç¡¦£°ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»16»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤È¡È¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤òÏÇ¤ï¤·¡¢ÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¦±¦SB¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë