全国のファミリーマートにて、2024年2月13日(火)から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を開催!

2月22日の「ねこの日」に合わせて、ねこモチーフのスイーツ・パン・チルド飲料や日用品などのオリジナル商品が全19種類登場します☆

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」

開催日:2024年2月13日(火)から

※商品によって発売日・発売地域が異なります

開催店舗:全国のファミリーマート約16,400店

2023年に開催されたファミリーマートの人気企画「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」がパワーアップして、2024年も開催!

2024年は前回も発売されたスイーツ・パン・チルド飲料・焼菓子に加えて、オリジナルのコーヒーカップや、グミ、ペットボトル飲料、ティッシュなどの日用品が新たに仲間入り。

2月22日の「ねこの日」に合わせて、ねこモチーフのスイーツ・パン・チルド飲料や日用品などのオリジナル商品が全19種類販売されます。

また、ねこイラストレーター「ぢゅの」さんが描く「mofusand」とのコラボ商品や、ねこ専門イラストレーター「Coony(クーニー)」さん描き下ろしパッケージのアイテムも登場。

肉球の形や、チルド飲料のねこ耳キャップの細部までこだわった、ねこ愛あふれる「もふもふ」なオリジナル商品に注目です!

さらに、2024年は「ヤマト運輸」との初コラボレーションも実施。

ヤマトグループの「クロネコ・シロネコ」キャラクターをモチーフにしたコラボケーキが初登場します。

また、キャンペーン商品の売上の一部が公益財団法人日本動物愛護協会に寄付され、地域猫活動のサポートもできます。

そのほか期間中は、人気声優の梶裕貴さんがナレーションを務める「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」のCMを、店内放送や店内デジタルサイネージで放送。

オリジナル商品や期間限定の店内放送で、お店のあちこちが、かわいいねこでいっぱいになります☆

※売上寄付の該当商品

・肉球みたいなパン(ミルククリーム)

・ねこのキャラメル&バニラクリームサンド

・肉球まんじゅう いちご味

・バウムクーヘン きゃにゃめる味

・とろけるチョコクッキー きゃにゃめるバニラ味

・スフレ・プリン キャラメルにゃて

「mofusand」コラボ商品

「mofusand」コラボの商品は、全部で17種類!

思わずパッケージデザインで買ってしまいそうな、かわいいアイテムが目白押し。

パンや、スイーツ、ドリンク、お菓子など幅広いラインナップが展開されます☆

肉球みたいなパン(ミルククリーム)

価格:160円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国(北海道・沖縄県を除く)

ほんのりミルク風味のふんわり生地に、ミルククリームが入ったパンです。

ねこの肉球をモチーフとしており、思わずぷにぷにと触りたくなる形をイメージしています。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

ねこのキャラメル&バニラクリームサンド

価格:158円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国(沖縄県を除く)

ねこの顔の形にかたどったケーキです。

2種類のキャラメル生地をマーブル模様に仕上げたケーキに、バニラクリームをサンドしています。

ドーナツの上に乗ったり、穴に入ってしまった「mofusand」コラボパッケージに癒されます☆

肉球まんじゅう いちご味

価格:155円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

ねこの肉球をイメージしたピンク色のかわいらしいおまんじゅうです。

甘酸っぱいいちごの味わいとほんのりとしたミルクのハーモニーが楽しめます。

※数量限定

マカニャン バナナ味&いちごミルク味

価格:298円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

バナナ味といちごミルク味の両方が楽しめるマカロンです。

マカロンには「mofusand」のイラストがプリントされていて、見た目もかわいい!

マカロンの上でおすわりしている「mofusand」のパッケージ2種類にも注目です。

※数量限定

バウムクーヘン きゃにゃめる味

価格:218円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

バウムクーヘンの真ん中の穴を、少し大きめのねこの抜型でくりぬいています。

中心がかわいいねこの形のキャラメルバウムクーヘンです☆

※数量限定

とろけるチョコクッキー きゃにゃめるバニラ味

価格:128円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

ねこの顔の形をかたどった、くちどけなめらかでとろける食感のクッキーです。

とろけるチョコ&かわいいはちわれの見た目がポイントです。

※数量限定

mofusand まんまる焼き

価格:230円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

もちもち食感の生地にカスタード味のクリームを入れたまんまる焼き!

まんまる焼きの中央の焼印は、「mofusand」の イラスト全6種類が用意されています。

また、まんまる焼きには「mofusand」イラストのオリジナルシール(全10種類)が1枚入っています☆

※数量限定

mofusand マグ&白桃ゼリー

価格:930円(税込)

発売日:2024年2月20日(火)

発売地域:全国

「mofusand」のイラストが描かれたマグカップ付きの白桃ゼリーです。

マグカップのデザインは全2種類となっています。

桃とねこのイラストがかわいいフタにも注目です☆

※数量限定

スフレ・プリン キャラメルにゃて

価格:368円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

なめらかなくちどけのコーヒープリンとスッキリとした味わいのホイップクリーム&カラメル。

ふわシュワ食感のキャラメルスフレ上にはクリーム・キャラメルソース・アーモンドをトッピングしています。

ラベルとカップは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類が展開されます。

※数量限定

黒蜜きにゃこにゃて

価格:235円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

香ばしいきなことコクのある黒蜜にミルクを合わせたデザート飲料です。

オリジナルねこ耳キャップがかわいい!

毛布にくるまったり、スイーツを食べたりと、5種類のパッケージデザインが用意されています。

※数量限定

UHA味覚糖 にゃんコグミ

価格:213円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

「mofusand」のねこの顔を再現したグミです。

味はコーラ・みかんソーダ・ホワイトソーダ。

三毛猫をイメージした色の3種アソートです。

※数量限定

午後の紅茶おいしい無糖 特別パッケージ

価格:138円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20%ブレンドした、香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティーです。

ラベルに描かれたねこたちに癒されます☆

※数量限定

「FAMIMA CAFÉ」ブレンド M・カフェラテ M(コラボカップ)

価格:180円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国(※沖縄除く)

期間中、「FAMIMA CAFÉ」のブレンド M・カフェラテ Mのカップも「mofusand」とのコラボカップで登場。

集めたくなるほど、かわいらしいデザインです☆

※デザインはランダムなので選べません

※店舗によりコラボカップの展開時期が異なる場合があります

※数量限定

「FAMIMA CAFÉ」ブレンド L・カフェラテ L(コラボカップ)

価格:220円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国(※沖縄除く)

「mofusand」とコラボレーションしたカップの「FAMIMA CAFÉ」ブレンド L・カフェラテ L。

いつものコーヒータイムを、「mofusand」コラボカップで楽しめます☆

※デザインはランダムなので選べません

※店舗によりコラボカップの展開時期が異なる場合があります

※数量限定

いなば CIAO ちゅ〜る 3フレーバー(特別パッケージ)

価格:328円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

いなば「ちゅ〜る」として初めてのコラボレーション商品です。

味はまぐろ・とりささみ・バラエティの全3種類。

バラエティはちゅ〜るの人気の味を詰めたペットフードです。

※数量限定

mofusand ジッパーバッグ6枚入り

価格:330円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

「mofusand」とコラボレーションしたジッパーバッグです。

かわいい仕草の「サメにゃん」を大きくプリントしています。

6枚入りなので、小物をしまったり、お菓子を入れたりなど、様々な用途で使うことができます☆

※数量限定

mofusand スコティッシュ 220組

価格:368円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

ふわふわで高品質な「mofusand」のデザインティッシュです。

外箱にはティッシュで遊ぶねこたちが描かれています。

イラストのティッシュ箱には「SCOTTISH fold(スコティッシュフォールド)」と書かれていたりと、遊び心あふれるデザインになっています。

※数量限定

にゃんともおいしいシリーズ:にゃんともおいしい濃厚ベイクドチーズケーキ

価格:248円(税込)

発売日:2024年2月13日(火)

発売地域:全国

「にゃんともおいしいシリーズ」からは、ねこの形がかわいいベイクドチーズケーキが登場。

ぶち模様をイメージした焼き色付きの濃厚ベイクドチーズケーキです。

パッケージは、ねこ専門イラストレーター「Coony(クーニー)」さんの描き下ろしイラストを使った2種類です。

※数量限定

「ヤマト運輸」コラボ商品:クロネコのチョコケーキ

価格:450 円(税込)

発売日:2024年2月20日(火)

発売地域:全国

初となる「ヤマト運輸」とのコラボ商品は、ヤマト運輸おなじみの「クロネコ」をモチーフにしたチョコケーキです!

ヤマトグループのキャラクターをイメージしています。

スポンジの上にチョコビスケットとチョコクリームを乗せ、チョココーティングで仕上げたスイーツ。

くりくりとしたお目目もかわいい一品です。

※数量限定

対象のアイスを2個買うと、「mofusand」オリジナルグッズがもらえる!

キャンペーン期間:2024年2月20日(火)10:00〜3月4日(月)

景品:mofusand オリジナルステッカー付きギフトバッグ(全6種)

キャンペーン期間中、対象のアイス2個買うごとに、オリジナルステッカー付きギフトバッグ1個がもらえます。

※景品が無くなり次第終了

※対象商品は店頭POPを確認してください

2月22日の”ねこの日”にあわせて、スイーツやドリンク、日用雑貨など、かわいいねこ商品が続々登場。

「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」は、2024年2月13日(火)より、全国のファミリーマートにて開催です☆

©mofusand

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※店舗によって取り扱いのない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ねこモチーフのパン・お菓子・スイーツなど19品!ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」 appeared first on Dtimes.