9人組グローバルグループ・NiziUのMAYAが、きょう22日生放送のテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』(後6:30〜11:10、千葉・幕張メッセ)を欠席することが、番組公式X(ツイッター)で発表された。

【写真】確認に便利! 1枚画像のタイムテーブル 出演アーティスト写真も

Xでは「本日、出演を予定していたNiziUのMAYAさんは、体調不良のため、出演を見合わせることに致しました。出演を楽しみにしていた皆様、申し訳ございません」と報告した。

NiziUは午後8時台に登場し、「Paradise」を披露する予定。タイムテーブルは以下の通り。

■『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』タイムテーブル

▼午後6時半〜

日向坂46「One choice」

なにわ男子「I Wish」

緑黄色社会「花になって」

THE RAMPAGE「SOLDIER LOVE」

Saucy Dog「怪物たちよ」

三浦大知「能動」

▼午後7時頃〜

モーニング娘。MステSPユニット(モーニング娘。’23&OGメンバー)『SPメドレー「ザ☆ピ〜ス!/Wake‐up Call〜目覚めるとき〜/ハッピーサマーウェディング/恋愛レボリューション21/LOVEマシーン(updated)」』

新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」「オトナブルー」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

Perfume「Moon」

Little Glee Monster「恋人たちのクリスマス」

清水美依紗「Everything」

KinKi Kids × King & Prince「シンデレラ・クリスマス」

キョコロヒー「After you !」

いきものがかり「ときめき」

SEKAI NO OWARI「最高到達点」

▼午後8時頃〜

Mrs. GREEN APPLE「Magic」「ケセラセラ」

ちゃんみな「B級」

NiziU「Paradise」

AI「ワレバ」

Stray Kids「S-Class」

SUPER BEAVER「儚くない」

櫻坂46「承認欲求」

SixTONES「こっから」

GENERATIONS「Diamonds」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」

DA PUMP「U.S.A.」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

優里「ドライフラワー」

▼午後9時頃〜

ゴールデンボンバー「女々しくて2023流行語ver.」

Awich , NENE, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER「Bad B*tch 美学 Remix」

Snow Man「Dangerholic」

MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume『誘蛾灯」「Le Penseur」「ラヴ・クラウド」

乃木坂46「Monopoly」

King & Prince「愛し生きること」

KinKi Kids「シュレーディンガー」

あいみょん「あのね」

▼午後10時頃〜Toshl『Toshl3択「視聴者が聴きたい“令和の大ヒットソング3択”」』瑛人「香水」or Ado「唱」 or Official髭男dism「Subtitle」ジェジュン「まちがいさがし」yama「春を告げる」ano「ちゅ、多様性。」L'Arc〜en〜Ciel「snow drop」『READY STEADY GO」関ジャニ∞「アンスロポス」優里「ビリミリオン」aiko「星の降る日に」『ストロー」Stray Kids × LiSA「Social Path (feat. LiSA)」YOASOBI「Biri-Biri」ゆず「ビューティフル」