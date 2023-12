◆東京ディズニーリゾートのお正月2024!新年のグリーティングや限定グッズも

東京ディズニーリゾート(R)では、2024年1月1日(月)から1月8日(月)までの8日間、お正月限定のスペシャルイベントを開催。それぞれのパークのエントランスには、2024年の干支である“辰”にちなんで、映画「ムーラン」に登場するドラゴンのムーシューがデザインされた門松が飾られるほか、ミッキーマウスやミニーマウスたちが和服姿で登場し新年のご挨拶。ディズニーの仲間たちと一緒に、新しい年の始まりをお祝いしよう。

◆ミッキーやミニーが新年のご挨拶。エンターテイメントプログラム



東京ディズニーランド「ニューイヤーズ・グリーティング」

パレードルートでは、お正月ならではの装飾が施された華やかなフロートなどに乗って、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが新年の始まりをお祝い。新たな音楽がお披露目されるほか、フロートの前後には、4年ぶりにディズニーの仲間たちが乗った車や12人のバンドも登場する。

公演場所:パレードルート

公演回数:1日1回

公演時間:約25分

出演者数:20人

※1月1日(月)の「ニューイヤーズ・グリーティング」には、2024年から2025年の東京ディズニーリゾート・アンバサダーが登場し、就任のご挨拶をします



東京ディズニーシー「ニューイヤーズ・グリーティング」

メディテレーニアンハーバーでは、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、新たな音楽とともに、お正月ならではの装飾が施された華やかな船に乗って登場。ディズニーの仲間たちとともに、新年の訪れを華やかに祝って。

公演場所:メディテレーニアンハーバー

公演回数:1日2回

公演時間:約10分

出演者数:7人

※プログラムは天候などの状況により、内容が変更または中止になる場合がございます

◆和服姿や“辰”の姿で登場!ニューイヤーグッズ



お正月ならではのスペシャルグッズが勢揃い

ふたつのパークでは、お正月ならではの祝祭感あふれるグッズが先行販売される。凧揚げを楽しんでいる和服姿のディズニーの仲間たちと、ドラゴンのムーシューが描かれたグッズが登場するほか、凧を持ったミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみバッジや、お正月らしい飾り付けを楽しめるグッズも。

販売期間:2023/12/1(金)〜

ぬいぐるみバッジ 各2500円

デコレーションキット 1900円

きんちゃく 900円 ほか



コロンとした“だるま”モチーフのしめ飾りやきんちゃくセット

さらに、ミッキーマウス、ミニーマウス、ムーシューが“だるま”の姿にデザインされたぬいぐるみチャームやきんちゃく、締め飾りなどもラインナップ。

販売期間:2023/12/1(金)〜

ぬいぐるみチャーム 各900円

きんちゃくセット 2400円

しめ飾り 3900円



干支をイメージしたキュートなぬいぐるみたちも登場

また、2024年の干支をイメージしたディズニーの仲間たちのグッズも販売。“辰”の姿になった色鮮やかなぬいぐるみや、ぬいぐるみバッジなど、お気に入りのグッズをぜひ見つけてみて。

販売期間:2023/11/16(木)〜

ぬいぐるみ 各3200円

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります



期間限定のスペシャルメニューも楽しんで

期間限定で、見た目もかわいらしい雑煮椀も楽しむことができる。お食事のセットになっている味噌汁を、東京ディズニーランドの「れすとらん北齋」ではゆずが香る雑煮椀に、東京ディズニーシーの「レストラン櫻」では焼餅、合鴨つみれなど8つの具材を使用した雑煮椀に変更することができる。



また、和服姿のミッキーマウスとミニーマウス、ドラゴンのムーシューが描かれた華やかな湯呑み形のスーベニアカップ付きデザートを、東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」、東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」で販売。苦みのある抹茶ゼリーに濃厚な黒ごまムースを合わせて和を感じられるデザートに、ミックスベリーのソースが添えられた。

この時期しか味わえない特別なメニューをお見逃しなく。

■販売期間:2024/1/1(月)〜1/8(月)

雑煮椀「れすとらん北齋」

お食事にセットの味噌汁から+400円で変更可能

雑煮椀「レストラン櫻」

お食事にセットの味噌汁から+700円で変更可能

■販売期間:2023/12/26(火)〜

抹茶ゼリー&黒ごまムース 550円

スーベニアカップ付き(+550円)

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります