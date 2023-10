医療技術の向上や新薬の開発・研究などのためだけに生まれてきたビーグル犬が、米イリノイ州の動物保護団体に救助され、今月下旬に初めて外を散歩した姿が多くの人の涙を誘っている。生まれて初めて外の世界を知った犬が取った行動とは…。ペットのニュース専門サイト『Parade Pets』などが伝えた。

米イリノイ州シカゴの動物保護団体「One Tail at a Time(以下、OTAT)」のInstagramに今月24日、医療用の実験動物として生まれ育ったビーグル犬のメス“ドラ(Dora)”の初めての散歩の様子が投稿された。

動画は、リードを付けたドラがコンクリートの歩道をまるで這うように進む様子を捉えたもので、初めて見る世界に怯えているのか、進みは遅い。また姿勢を低くすることで、まるで自分を小さく見せているようにも思われ、慎重に慎重を重ねているか様子がうかがえる。

それでもスタッフは優しく「グッド・ジョブ! ドラ! あなたはちゃんと歩いているわよ! よくやっているわよ!」と声をかけており、動画には「私たちはドラが“犬らしく生きる”ことを学んでいることに、ワクワクしているの。これまでとてもよくやってきたと思うわ!」と言葉が添えられている。

なおビーグル犬は小型で扱いやすく、温厚で多産であり、個体ごとの遺伝的な違いが少ないなどの理由から、今でも実験動物として世界中で使われているという。そしてしばしば劣悪な環境下に置かれて苦痛を強いられ、不要となれば殺処分されることも多い。そのため動物愛護活動家らをはじめとする多くの人々が動物実験の根絶を訴え、より厳しい規制、代替法の推進や転換を求める活動を行っており、この動画には次のようなコメントが寄せられた。

「これは心が痛む。でも私はドラの今後の人生にフォーカスしたい。これからはたくさんの愛情に包まれて、おやつをいっぱいもらって、好きなだけ散歩を楽しんでほしい。」

「これまで空も太陽も見たことがなかったんだよね。外に出られたことは大きな一歩。これからも応援しているよ。」

「こんなに科学が進歩した現代において、まだ実験動物を使っているなんて信じられない。狂気の沙汰としか思えないね。」

「新鮮な空気を吸って、太陽をいっぱい浴びることができるようになって良かったね。これからはずっと一緒にいてくれる温かい家族を探さなくちゃね。」

「涙が溢れてきたよ。ドラ、君になら何でもできるよ!」

「私も実験動物だった犬を飼っていて、散歩ができるようになるまで数か月かかった。でも今は尻尾を振り、散歩が大好きな犬になったのよ。」

「これだから動物実験は止めるべき。ドラと、ドラを助けてくれた全ての人にたくさんの愛を贈るよ!」

OTATは今月28日、Instagramを更新し、ドラが一時的な預かり施設に移動し、日々自信をつけてたくましくなっていることを報告した。最初の投稿から数日しか経っていないが、ドラは普通に散歩を楽しみ、TikTokでは猫と遊ぶ様子も公開されており、里親が見つかるのも時間の問題だそうだ。テックインサイト編集部では、OTATにドラの年齢や、どのくらいの頻度で実験動物の救出、保護を行っているかなどについて話をうかがうべく取材を申し込んでいる。

ちなみに今年6月には、28年間、囲いの中で過ごしてきたチンパンジーが初めて空を見た瞬間の動画が公開されて注目を集めた。チンパンジーは青い空を見上げると、その場に立ち尽くして驚いた表情をしていた。

