【今週の海外ドラマ放送・配信予定】『アストリッドとラファエル』シーズン4が日本初放送！『イコライザー』新シーズンや『イエローストーン』新スピンオフも到着

10月9日(月・祝)から10月15日(日)までの間に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、大人気フレンチ・ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』待望のシーズン4が日本初放送に。そのほかにも、『イコライザー』の新シーズンや『イエローストーン』の新スピンオフ、そしてマーベルのヒーロー、レジェンドの作品も到着する。

10月11日(水)配信スタート。

音楽の才能を持つ4人の若者が出会い、マイアミでボーイズグループの結成を目指す。

レストランで偶然出会った、そろって音楽の才能を持つイアン、アンディ、ダリオ、シロ。彼らの一人が、持ち主に無断で持ち出した高価なギターが行方不明になってしまったことから、4人は事態を収拾すべく、音楽の才能を生かしてマイアミの音楽シーンをけん引する人気グループを作り上げることに。次第にそれぞれの違いや裏切りが浮き彫りになりながらも、唯一無二のメロディーをともに追い求めることで4人は団結していく。

全5話の監督を担当したのは、リッキー・マーティンやクリスティーナ・アギレラのミュージックビデオも手掛けたベネズエラ出身のヌーノ・ゴメス。

10月13日(金)配信スタート。

2010年代に作られたジャック・ブラックらが出演した映画シリーズ(『グースバンプス モンスターと秘密の書』『グースバンプス 呪われたハロウィーン』)や1990年代のドラマでも知られるR・L・スタインのベストセラーシリーズにインスパイアされた本作。

ポート・ローレンスという小さな町に住む5人の高校生たちが、30年前にハロルド・ビドルという10代の少年が亡くなった悲劇にまつわる暗い秘密を暴いていく…。古いビドルの家でハロウィーン・パーティーを開いた後、10代の若者たちは、町を救うために団結しなければならない新たな呪われた現実の中にいることに気づく。

キャストはレイチェル・ハリス(『LUCIFER/ルシファー』)、ジャスティン・ロング(『ジーパーズ・クリーパーズ』)、ロブ・ヒューベル(『トランスペアレント』)など。

10月12日(木)配信スタート。

『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』のマイク・フラナガンとトレヴァー・メイシーが贈る、エドガー・アラン・ポーが1839年に発表した短編小説を大胆に脚色したホラードラマ。

冷酷なアッシャー兄妹、ロデリックとマデラインは、富と特権と権力の帝国であるフォーチュナート製薬を築き上げたが、彼らが若い頃に出会った謎の女性の手によって、アッシャー家の後継者たちが殺され始め、過去の秘密が明らかになっていく…。

『ポリティカル・アニマルズ』のカーラ・グギーノ、『iゾンビ』のラフル・コーリ、『スター・ウォーズ』シリーズのマーク・ハミル、『レジデント 型破りな天才研修医』のブルース・グリーンウッドなどが出演。

10月13日(金)配信スタート。

ブリー・ラーソン(『ルーム』『キャプテン・マーベル』)主演のミニシリーズ。原作は作家、科学編集者、コピーライターであるボニー・ガルムスの同名ベストセラー小説。

1950年代、女性は家庭に入るべきという社会風潮によって科学者になる夢を阻まれた女性がいた。彼女の名前はエリザベス・ゾット。エリザベスは料理番組のオファーを受け、専業主婦を軽んじる国民に単なるレシピ以上のものを伝え始める。

主演のブリーのほか、ルイス・プルマン(『トップガン マーヴェリック』)、アヤ・ナオミ・キング(『殺人を無罪にする方法』)、ステファニー・コーニッグ(『フライト・アテンダント』)、ケヴィン・サスマン(『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)、パトリック・ウォーカー(『レジデント 型破りな天才研修医』)らが出演。

