浦和が名古屋との上位対決を制す！　新潟は3試合ぶり白星で福岡の連勝止める／J1第24節

明治安田生命J1リーグ第24節2試合が18日に行われた。

5連勝中と勢いに乗るアビスパ福岡は、ホームでアルビレックス新潟と対戦した。19分、アウェイの新潟は左サイドを起点に攻め込むと、島田譲のクロスにエリア内の長谷川巧が反応。これがオウンゴールを誘い、新潟が先制に成功する。この1点を最後まで守り切り、新潟が3試合ぶりの勝利を挙げた。一方の福岡は6試合ぶりの黒星となった。

4位の浦和レッズは3位の名古屋グランパスとの上位対決を迎えた。11分、明本考浩のパスを受けたホセ カンテが反転からシュートを決め、ホームの浦和が先制する。後半は名古屋が主導権を握ったが得点は生まれず、浦和が5試合ぶりに勝ち点3を獲得した。浦和は来週22日(火)にホームで理文(香港)とのAFCチャンピオンズリーグ出場をかけたプレーオフを控えており、弾みがつく勝利となった。

J1第24節 結果

▼8月18日(金)

アビスパ福岡 0-1 アルビレックス新潟

浦和レッズ 1-0 名古屋グランパス

▼8月19日(土)

鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖

京都サンガF.C. vs 北海道コンサドーレ札幌

ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ

ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル

サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ

横浜F・マリノス vs FC東京

▼8月20日(日)

横浜FC vs セレッソ大阪

順位表1位 神戸(47/+24)2位 横浜FM(47/+21)3位 名古屋(45/+11)4位 浦和(41/+10)5位 鹿島(36/+10)6位 C大阪(36/+6)7位 福岡(35/−3)8位 広島(34/+3)9位 川崎F(32/+2)10位 FC東京(32/−2)11位 鳥栖(30/+2)12位 G大阪(29/−8)13位 札幌(28/−2)14位 新潟(28/−7)15位 京都(23/−10)16位 柏(18/−14)17位 横浜FC(18/−26)18位 湘南(17/−17)※()内は勝ち点/得失点差