キャラクター×エレクトロニクスのグッズを展開する「きゃらニクス」ブランドから、「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」が登場!

「リラックマ」のキュートなホットサンドとミニケーキが焼けます☆

きゃらニクス「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」

価格:8,800円(税込)

※送料・手数料別途

発売日:2023年3月10日(金)から順次

セット内容:本体、ホットサンド用プレート(2枚)、ケーキ用プレート(2枚)、取扱説明書(保証書)

サイズ:約幅150×奥行き274×高さ111mm

販売店舗:全国の雑貨店、家電量販店、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内きゃらニクスオンラインショップ ほか

「きゃらニクス」はバンダイナムコグループで家電製品を手掛けるシー・シー・ピーだから作れる「キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)」の商品を展開する家電ブランド。

そんな「きゃらニクス」ブランドより、2種類の交換プレートで「リラックマ」のホットサンドとミニケーキが焼ける「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」が登場しました!

「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」は付属プレートの交換でホットサンドとミニケーキが作れます。

ホットサンド用プレートは、ハムやチーズ、ツナやスクランブルエッグをたっぷり挟んだ定番ホットサンドはもちろん、チョコレートやバナナ、マシュマロ等を挟んだスイーツ系ホットサンドを楽しむなど、レシピ次第であなただけのオリジナルサンドを楽しめます。

作り方は簡単で余熱完了後、食パンに食材を挟み、上蓋を閉じて約3分待つだけ。

タイマー付きで忙しい朝でも簡単にボリューム満点のホットサンドが作れます。

焼き上がると食パンから元気に飛び出した「リラックマ」がこんがりとした焦げ目で現れます。

裏には「リラックマ」のおしりが!

ホットサンドを「リラックマ」が突き抜けた、ユニークなイラストが楽しめます。

また、ケーキ用プレートでは、2種類のミニケーキが作れます。

市販のパンケーキミックスを使用し、簡単でかわいいおやつ作りができます。

「リラックマ」の顔型ケーキにチョコペンを使って表情を描けば、ワンランクアップのスペシャルミニケーキの完成です☆

毎日の食卓にも、ちょっとしたパーティにも大活躍間違いなしな「マルチサンドメーカー」です。

「リラックマ」のキュートなホットサンドやミニケーキが作れる!

「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内きゃらニクスオンラインショップなどで販売中です。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認ください

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

