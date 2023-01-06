石川県で最大震度4のやや強い地震 石川県・珠洲市
6日午後1時44分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度4を観測したのは、石川県の珠洲市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□石川県
珠洲市
■震度3
□石川県
輪島市 能登町
■震度2
□石川県
七尾市 羽咋市 志賀町
宝達志水町 穴水町 かほく市
能美市
□新潟県
糸魚川市 上越市 長岡市
佐渡市
□富山県
富山市 舟橋村 高岡市
氷見市 小矢部市 射水市
□福井県
あわら市
□長野県
小川村
■震度1
□石川県
中能登町 金沢市 小松市
加賀市 白山市 津幡町
内灘町
□新潟県
妙高市 柏崎市 小千谷市
十日町市 魚沼市 出雲崎町
刈羽村 新潟東区 新潟中央区
新潟西区
□富山県
魚津市 黒部市 上市町
立山町 入善町 富山朝日町
砺波市 南砺市
□福井県
福井市 福井坂井市 越前町
□長野県
長野市 小谷村 栄村
立科町
高山市 飛騨市 白川村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。