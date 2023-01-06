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6日午後1時44分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】最新の地震一覧

気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、石川県の珠洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□石川県
珠洲市

■震度3
□石川県
輪島市　能登町

■震度2
□石川県
七尾市　羽咋市　志賀町
宝達志水町　穴水町　かほく市
能美市

□新潟県
糸魚川市　上越市　長岡市
佐渡市

□富山県
富山市　舟橋村　高岡市
氷見市　小矢部市　射水市

□福井県
あわら市

□長野県
小川村

■震度1
□石川県
中能登町　金沢市　小松市
加賀市　白山市　津幡町
内灘町

□新潟県
妙高市　柏崎市　小千谷市
十日町市　魚沼市　出雲崎町
刈羽村　新潟東区　新潟中央区
新潟西区

□富山県
魚津市　黒部市　上市町
立山町　入善町　富山朝日町
砺波市　南砺市

□福井県
福井市　福井坂井市　越前町

□長野県
長野市　小谷村　栄村
立科町

□岐阜県
高山市　飛騨市　白川村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。