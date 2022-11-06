¾®·¿¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¾å°Ì2¼Ò¤Î¿·À½ÉÊ¤¬¿Íµ¤
¡¡¾®·¿¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£2LÈÇ°Ê²¼¤Î¼Ì¿¿°õºþ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾®·¿¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¥Ç¥¸¥«¥á¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê·Ú¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ë¼þÊÕµ¡´ï¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¡£¤³¤Î10·î¤ÎÈÎÇäÁ°Ç¯Èæ¤ÏÂæ¿ô¤Ç134.1¡ó¡¢¶â³Û¤Ç142.2¡ó¤È¡¢ÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÃ±²Á¡ÊÀÇÈ´¤¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤â1Ëü3400±ß¤È1Ëü3000±ß¤òÆÍÇË¡£µ×¡¹¤Ë³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®·¿¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿¤Ï°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿·À½ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´Ö³Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢»Ô¾ì³èÀ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¡£ºò½©¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹´ðÄ´¡£ºòÇ¯11·î¤ËÈÎÇäÁ°Ç¯Èæ¤¬Âæ¿ô¤Ç102.4¡ó¡¢¶â³Û¤Ç108.5¡ó¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î1·î¤Ë¤ÏÂæ¿ô60.9¡ó¡¢¶â³Û63.8¡ó¤ÈÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤ÈÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¿·À½ÉÊ¤òÅêÆþ¡£9·î¤«¤éÂæ¿ô¡¢¶â³Û¤È¤â¥×¥é¥¹¤ËÌá¤·»Ô¾ì¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¸½ºß¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤¬9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖiNSPiC PV-223¡×¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢¤Ï23.4¡ó¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÈÌµÀþÀÜÂ³¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¥·¡¼¥ë»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£½éÂå¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¡ÖPV123¡×¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£½¼ÅÅÃ¼»Ò¤òmicro-USB¤«¤éUSB-C¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò½¾Íè¤Î90Ê¬¤«¤é45Ê¬¤ËÈ¾¸º¤µ¤»¤¿¡£Bluetooth 5.0¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢°õºþ²òÁüÅÙ¤â¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¡Öinstax mini Link 2¡×¡£Âæ¿ô¥·¥§¥¢23.2¡ó¤ÈPV223¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤À¡£º£Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢19Ç¯È¯Çä¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥Á¥§¥¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÍÑ»æ¤Ë°õºþ¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¿¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä62mm¡ß²£45mm¤Î¡Öinstax mini¡×¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ËÜÂÎ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¸þ¤±¤Æ¶õÃæ¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò°ì½ï¤Ë°õºþ¤·¤¿¤ê¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤Î¾å¤Ë»Ø¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ËÜÂÎ¤ò·¹¤±¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿»£±Æ²èÁü¤Î¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤ä¥º¡¼¥à¥¢¥¦¥È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£¡¡¥á¡¼¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤¬7³äÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬3³äÁ°¸å¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢2¼Ò¤Î²ÉÀê¾õÂÖ¤À¡£Â¸µ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¼Ò¤Î¿·À½ÉÊÈ¯Çä¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿°õºþ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¡Öinstax mini Evo¡×¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£°õºþ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥«¥á¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Çä¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á»Ô¾ì¤Ç¡¢Íâ1·î¤â´Þ¤á¤¿2¥«·îÏ¢Â³¤·¤Æµ¡¼ïÊÌÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°Ê¹ß·ÑÂ³¤·¤ÆTOP 10¤ËÆþ¤ëÇä¤ì¹Ô¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢»æ¤Ë¼Ì¿¿¤ò°õºþ¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¤ä¥×¥ê¥ó¥¿¤Ï¡¢°ìÄê¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë