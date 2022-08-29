U-NEXT¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡©»È¤¤Êý¤«¤é·î³ÛÎÁ¶â¡¢²òÌó¤Þ¤Ç´°Á´¥¬¥¤¥É
¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ô¡¼¥¹¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ê¤Éº£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢U-NEXT¡Ê¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¡£±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä»¨»ï¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Þ¤Ç°ìµó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©ÌµÎÁ´ü´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©²òÌóÊýË¡¤Ï¡©¤È¤¤¤Ã¤¿U-NEXT¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£U-NEXT¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡½
¤½¤â¤½¤âU-NEXT¤È¤Ï¡©
U-NEXT¡Ê¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒUSEN¤¬2007Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¤Ç¤Ï22ËüËÜ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬¸«ÊüÂê¤Ç¤½¤Î¿ô¤Ï¹ñÆâÃÇ¥È¥Ä¡ªÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ÊÍÎ²è¡¿Ë®²è¡Ë¤ä³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¥Ã¥ºÈÖÁÈ¡¢²»³Ú¡¦¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÉñÂæ¡¦±é·à¡¢¥¢¥À¥ë¥È¡ÊH-NEXT¡Ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÆÉ¤á¡¢Ì¡²è¤â´Þ¤á¤¿½ñÀÒ¤ÏÌó80Ëüºý¡¢»¨»ï¤ÏÌó160ºý¤Ë¤â¾å¤ë¡£»¨»ï¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤ä¥é¥Î¥Ù¡¢°ìÈÌ½ñÀÒ¤Þ¤ÇU-NEXT°ì¤Ä¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
U-NEXT¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡©
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢2,189±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î·î³Û¥×¥é¥ó·î³Û¥×¥é¥ó·î³ÛÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2,189±ß¸«ÊüÂêºîÉÊ¤Î»ëÄ°¡û»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¡ûËè·î1,200¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡û31Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡û²òÌó°ãÌó¶â¤Ê¤·
2,189±ß¤Î·î³Û¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¸«ÊüÂêºîÉÊ¤Î»ëÄ°¡¢»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¤ÎÂ¾¡¢Ëè·î1,200±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»È¤¤Æ»
Netflix¤äAmazon Prime Video¡¢Hulu¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢U-NEXT¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ï¾¯¤·³ä¹â¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ëè·î1,200±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á·î³Û989±ß¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ß¤È¤·¤Æ¡¢¸«ÊüÂêºîÉÊ°Ê³°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¾¡¢½ñÀÒ¡¦Ì¡²è¤Î¹ØÆþ¤Ê¤ÉU-NEXTÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1,500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ª
¥¯¡¼¥Ý¥óÂÐ¾Ý¤Î±Ç²è´Û¤Ï¡©
±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡¢109¥·¥Í¥Þ¥º¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡¢¾¾ÃÝ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥·¥¢¥¿¡¼¥º¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡¢Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡¢¥³¥í¥Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥Æ¥¢¥È¥ë¥·¥Í¥Þ¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡ÖKINEZO¡×¤ÈÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëè·îÌã¤¨¤ë1,200±ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢U-NEXT¤Ë½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿ºÝ¤ËÌã¤¨¤ë600¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò±Ç²è´Û¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¹ØÆþ¤Ë¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÈÌÎÁ¶â1,900±ß¤À¤¬¡¢600¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ðº¹³Û¤Î900±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð·à¾ì¤Ç±Ç²è¤ò1ËÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤Î»ÅÊý
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤«¤éÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤¬90Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤À¤±Í×Ãí°Õ¡£
U-NEXT¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
¢£³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
Visa¡¿Master Card¡¿JCB¡¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¿¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¥«¡¼¥É
¢¨U-NEXT¤«¤é¤ÎÀÁµá
¢£¥¥ã¥ê¥¢·èºÑ¡Ê·î³Û¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¡Ë
dÊ§¤¤¡¿au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ¡¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¿¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¤
¢£³ÚÅ·¥Ú¥¤
¢£Amazon.co.jp
¢£AppleID
¢£¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥É¡¿U-NEXT¥«¡¼¥É
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
U-NEXT¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ö´ð½à¤Î°ì¤Ä¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ 1·ÀÌó¤Ç4¿Í¤Þ¤ÇÆ±»þ»ëÄ°²ÄÇ½¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
1·ÀÌó¤ÇºÇÂç4¤Ä¤Þ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë4¿Í¤Þ¤ÇÊÌ¡¹¤ÎÃ¼Ëö¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¥×¥é¥óÎÁ¶â¤ò4¿Í¤ÇÊ¬¤±¤¿¾ì¹ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êÌó500±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Amazon Prime Video¤ÈÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÐÏ¿ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾·ÂÔ¡×¤«¤éÁ÷¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Î¥á¡¼¥ë¤äLINEÅù¤ËURL¤òÁ÷¤ë¤À¤±¡£¤Ê¤ª¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°ÍúÎò¤ä¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤â°Â¿´¡£
¢ ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ
U-NEXT¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÃ¼Ëö¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡£¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤éÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢³°½ÐÀè¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
£ ºÇ½é¤Î31Æü´Ö¤Ï·î³ÛÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ
2,189±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î·î³Û¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¿·µ¬¿½¹þ¤¹¤ë¤ÈÅÐÏ¿Æü¤«¤é31Æü´Ö¤ÏÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÌµÎÁ´ü´ÖÃæ¤Ë²òÌó¤¹¤ì¤Ð·î³ÛÎÁ¶â¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤¬¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¿½¹þ»þ¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç°Â¿´¡£¢¨ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆÃÅµ¤Ï1²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹çÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¤ Æ°²è¤Ï¹â²è¼Á
U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥Õ¥ëHD¡Ê1080p¡Ë¤ÇÇÛ¿®¡¢¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£ÃíÌÜ¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢4K¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê²è¼Á¤Ë¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡£
¥ ¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½
U-NEXT¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥Éµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°²èºîÉÊ¤ä½ñÀÒ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£Wi-Fi´Ä¶¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¦ »úËë¡¢¿áÂØ¤ÎÀÚÂØ¤¬´ÊÃ±
³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦ÍÎ²è¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£»ëÄ°¤·¤¿¤¤Æ°²è¤òÁª¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¡¢»úËëÈÇ¤Ê¤Î¤«¿áÂØÈÇ¤Ê¤Î¤«¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀÚÂØ¤¬Ä¶´ÊÃ±¤Ê¤Î¤À¡£
§ ÁáÁ÷¤ê¡¦´¬¤Ìá¤·¤¬¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë
U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢30ÉÃ¸å¤Ë¡¦10ÉÃÁ°¡ÊÉ¸½àÀßÄê¡Ë¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾¯¤·¤À¤±Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¤»þ¤Ê¤ÉÊØÍø¤À¡£¤Þ¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÀßÄê¡×¤«¤é10ÉÃ¡¦30ÉÃ¡¦60ÉÃ¡¦90ÉÃ¤ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸Â®ÅÙ¤â4¼ïÎà¡Ê¡ß0.6¡¢¡ß1.0¡¢¡ß1.4¡¢¡ß1.8¡Ë¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¡£
U-NEXT¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡ Â¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ä¹â
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¹â¤á¡£³¤³°¥É¥é¥Þ¹¥¤¤ÊÊý¤ÏCS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·óÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·î³Û¤ÎÎÁ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Ëè·î¤â¤é¤¨¤ë1,200±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤ò·×»»¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼Â¼Á¤Î·î³Û¤Ï989±ß¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
¢ ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸«ÊüÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤âºÇ¿·ºî¤ÎÂ¾¡¢µìºî¤Ç¤â¸«ÊüÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è¤ä½ñÀÒ¤Ê¤É¤âÆÉ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë·èºÑÊýË¡¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁý¤ä¤»¤ë¡£Ëè·î¤â¤é¤¨¤ë1,200±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£
U-NEXT¤Î²òÌóÊýË¡
·î³Û¥×¥é¥ó¤Ï°ãÌó¶â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë²òÌó¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢²òÌó¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
U-NEXT¤Ç¸«¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ï¡©
2021Ç¯¤Ë¡¢ÊÆViacom CBS¤ÈÊÆ¥ï¡¼¥Ê¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈSVOD¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢U-NEXT¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£
Viacom CBS¤Î»±²¼¤Ë¤Ï¡¢¡ØHOMELAND¡Ù¤ä¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹ The Return¡Ù¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÊÆ¥±¡¼¥Ö¥ë¶ÉShowtime¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¶É¤Î¿·ºî¥É¥é¥ÞÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØHALO¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡ØYour Honor/ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿È½»ö¡Ù¤Ê¤É¤¬¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
ÊÆ¥ï¡¼¥Ê¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¤ä¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿HBOºîÉÊ¤ä¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹HBO Max¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºÇ¿·ºî¤«¤éÌ¾ºî¡¦µìºî¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£
¢£¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¿¥¤¥à -¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÄë¹ñ¤ÎÃÂÀ¸-¡Ù
¢£¡Ø¥¶¡¦¥ë¡¼¥¡¼ 40ºÐ¤Î¿·ÊÆ¥Ý¥ê¥¹!?¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
¢£¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù
¢£¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4
¢£¡Ø¥ì¥¬¥·¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4
¤Þ¤¿¡¢U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ¥É¥é¥Þ³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤âÆüËÜ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÆüËÜ»þ´Ö9·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë8¡§00¤è¤êÀ¸Ãæ·Ñ¡ª ¤³¤Á¤é¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
U-NEXT¤Ç³¤³°¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Õ¤ò¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï2022Ç¯8·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë