ロックバンド「ラルク アン シエル」のHYDE(53)が15日までに自身のインスタグラムを更新。「ONE OK ROCK」のTaka(34)、「Official髭男dism」のボーカル・ピアノ、藤原聡(30)との豪華スリーショットを公開した。

3人は今月行われた「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」で共演。「Two of my favorite musicians!」と添え、笑顔を浮かべるTaka、藤原とともに記念撮影におさまった画像を投稿した。

日本を代表するバンドのボーカルがそろい踏みした貴重なショットに、フォロワーからは「すごいメンバー3人ですね」「フェスならではですね」「すごい豪華」「素敵な一枚」「最高すぎます!!貴重!!」などと投稿が寄せられた。