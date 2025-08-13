《Lucky Fesありがとう！次はサマソニ・東京！》8月11日、Xにこう綴ったのはL’Arc〜en〜Cielのボーカル・HYDE（56）だ。9日から11日まで3日連続で、国営ひたち海浜公園で開催された「LuckyFes’25」。その最終日に当たる11日、HYDEはソロアーティストとして登場し、パフォーマンスを披露した。HYDEは上半身裸に黒のジャケットを羽織り、中島美嘉（42）に楽曲提供した『GLAMOROUS SKY』など6曲を熱唱。観客を興奮の渦に巻き込んだ