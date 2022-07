今月19日、中国浙江省にあるマンション6階の窓から2歳女児が転落する事故が発生した。女児はコンクリートに叩きつけられる寸前にたまたま近くにいた男性に受け止められた。当時の緊迫した状況を監視カメラが捉えており、拡散している。『China Daily』などが伝えた。

浙江省嘉興市桐郷市で19日朝、勤務する銀行の前に車を駐車したばかりだったシェン・ドンさん(Shen Dong、31)は、道路を挟んだマンションの6階の窓から何かがぶら下がっていることに気付いた。

慌てて駆け寄ったシェンさんは警察に通報しようとしたが、電話が繋がる前にぶら下がっていた“何か”が転落した。

その何かとはマンション6階に住む2歳女児で、マンション2階に造られたわずかな突出部分に転落して体を強くぶつけると、その後落下した。

シェンさんは「落下物が2階の店の看板の上で体を動かしているのを見て、初めて子供だったことに気付いたよ」と明かしており、当時の監視カメラの映像には持っていた携帯電話を落としながらもビルの下で両手を広げ、女児を受け止めるシェンさんが映っていた。シェンさんの後方には女性がシェンさんを補助する姿も見られ、この人物はルー・シャオティンさん(Lu Xiaoting)であることが判明している。

『South China Morning Post』によると、女児は脚と肺に損傷を負ったものの容体は安定しているそうで、シェンさんはのちのインタビューでこのように述べている。

「正直に言うと、当時のことはあまりよく覚えていないんだ。腕を怪我するとかそんなことは一切頭になく、とにかく本能的に女児を受け止めようと思っただけ。自分にもあの子と年が変わらない2人の子がいるからね。間に合って良かったよ。」

一方のルーさんは「私が支えたのは女児の脚だけで、シェンさんがほとんどの体重を受け止めたの。私だけだったらとても助けることはできなかったし、シェンさんは口元をキックされて痛々しかったけど、女児のことはしっかりと抱きとめていたわ」とホッとした様子で語っており、SNSには2人を「ヒーロー」と呼ぶ声が相次いだ。

ちなみにトルコでは先月、アパート2階から1歳男児が転落するも、真下にいた男性の背中の上に落下して助かっており、奇跡的だと話題になった。

