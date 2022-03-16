¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤Æ¼þ¤ê¤ÏÀïØË¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¥¨¥Ô¥½¡¼¥Évol.2
Æü¡¹»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ®Ä¹¤äÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ·è¤·¤ÆË°¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Êª»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÃý¤ê¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤º¼þ¤ê¤òÀïØË¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇúÃÆÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤òÂç¹²¤Æ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯¸À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
½÷»Ò¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª
¡ÖÉ×¤Î¿ÆÀÌ¤ÎË¡»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ªÃý¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¤ª¤Ò¤²¤¬À¸¤¨¤ë¤Î¤è¤Í¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÂçË½Ïª¡£
°ì½Ö¤Ç¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê30Âå¡¿¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¢¦ ¤Ê¤¼¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òË½Ïª¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¡ª