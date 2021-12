ブルネットの美しいロングヘアがトレードマークのキャサリン妃。そんな妃とそっくりの髪を持つ1歳半の女の子が注目されている。『The Sun』『The Mirror』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

英サマセット州ブリッジウォーターに住むアラナ・ウィルキンスちゃん(Alanah Wilkins)は、1歳半とは思えないほどボリューミーな髪を持つ。

母ミアさん(Mia、23)によると、フサフサの髪で生まれたアラナちゃんは髪が絡まって邪魔になり、生後2日にしてポニーテールにしたそうだ。

「これまで一度も髪を切ったことがないのよ」と明かすミアさん。1歳半になったアラナちゃんの髪のお手入れは簡単に済ませており、「アラナは洗髪をして、櫛で梳かしてもらうことが大好き。ただその後は何もせずそのままにしておくの。アラナには『髪を切りたくなったら、言ってね!』と伝えているのよ」と明かした。

ボリューミーでふんわりと自然な印象の髪を持つアラナちゃんは、よくケイト・ミドルトン(キャサリン妃)、ディズニーキャラクターのポカホンタス、さらにはライオンのたてがみに似ていると言われるそうで、ミアさんは「確かにケイト・ミドルトンと似ているところはあるわね」と認めている。

ただまだ1歳半と小さなアラナちゃんのゴージャスな髪は否が応でも注目を浴び、ミアさんは「知らない人に髪の長さについてよく聞かれるの。通りを歩いていると必ず誰かに呼び止められるのよ」と苦笑する。

なおミアさんの髪の色はブルネットで、父エマゾン・ビーチャーさん(Emerzon Beecher、25)はフサフサの黒髪。ブルネットでボリューミーな髪を持つアラナちゃんは、2人のDNAをしっかり受け継いだと言えよう。

ちなみにアラナちゃんの写真には「ポカホンタスというよりは、アイザック・ニュートンね」「髪が太いのか、量が多いのでしょうね」「可愛い!」「ボリス・ジョンソンは羨ましく思うだろうね」といったコメントをあげた。

今年6月には、フサフサでブロンド髪の赤ちゃんがボリス・ジョンソン首相にそっくりだと話題となったが、両親の髪はダークな色合いで赤ちゃんとは全く違うという。

画像は『The Sun 2021年11月28日付「MANE ATTRACTION My 18-month-old has hair like Kate Middleton… I always get stopped by amazed passers-by」(Credit: ANDREW LLOYD)』『The Mirror 2021年11月29日付「Toddler compared to Kate Middleton and Pocahontas due to her incredible thick hair」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)