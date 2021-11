『スター・トレック：ディスカバリー』アンソニー・ラップ、Netflixでの配信終了についてコメント

人気SFドラマシリーズ『スター・トレック:ディスカバリー』で、シーズン1よりポール・スタメッツを演じるアンソニー・ラップが、新シーズンの配信を目前にNetflixにおいて同作の配信が終了したことについて言及している。

2017年にデビューして以来、『スター・トレック:ディスカバリー』はNetflixで世界的に配信されていたが、シリーズを製作&配信する米Paramount+(旧CBS All Access)の親会社である米Viacom CBSが、2022年より20カ国以上の海外市場でParamount+をローンチするため、11月17日(水)をもってNetflixとの契約終了。

現時点で、ViacomCBSがParamount+のローンチを計画している20カ国には、イギリス、ドイツ、アイルランド、オーストリア、スイスなどが含まれ、さらに約45の市場に参入する見込みだと発表しているが、日本への参入については明らかになっていない。

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン4は、Paramount+にて11月18日(木)より配信開始されたが、これまで最新シーズンの新エピソードをNetflixで視聴してきた海外ファンは、早くても2022年上旬まで待たなければならないことになる。

突然のNetflixでの配信終了について、アンソニー・ラップが自身のTwitterでコメント。

「ここで僕は、2022年までシーズン4を体験できないという土壇場のニュースに当然のことながら動揺している、『スター・トレック:ディスカバリー』のファンに手を差し伸べたい。僕はこの種の国際的な権利の契約がどのように行われるか(または行われないか)について、理解している振りはしないよ。

FedCon(『スター・トレック』などSF作品のイベント)のためにドイツに行ったばかりで、バーミンガムのDST(Destination Star Trek)にも2回足を運んだし、過去4年間にソーシャルメディアで数え切れないほど多くのファンと交流して、どれだけ番組が世界中のファンから愛とサポートを受けているか痛感している。僕たちは、みんなに深く感謝しているよ。

番組がみんなに届くとき、『スター・トレック:ディスカバリー』に活気を与えるために僕たち全員が尽くした努力を、ファンがサポートし続けてくれることを願っている。みんながシーズン4を体験するために、あと数カ月ほど待たなければならないことを残念に思う。率直で情熱的な心からの反応をツイートしてくれた、みんなに感謝しているよ。僕たちはファンに注意を向けて耳を傾けているし、自分たちの仕事ぶりでファンを称えることに全力を尽くすことを約束するよ」

なお、12月8日(水)より『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3がBlu-ray&DVDでリリースとなる。(海外ドラマNAVI)



『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3 TM & (c) 2021 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks aretrademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks ofCBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.