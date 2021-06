【放送】アメリカ人気ドラマランキング、2つの医療ドラマが僅差でシーズンフィナーレ

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。6月7日(月)からの週の順位は以下の通り。

1. 『アメリカズ・ゴッド・タレント(火曜日)』(CBS)

2. 『60 MINUTES PRESENTS』(CBS)

3. 『Celebrity Family Feud』(ABC)

4. 『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』(NBC)

5. 『グッド・ドクター 名医の条件』(ABC)

6. 『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班(再放送)』(CBS)

7. 『United States of Al』(CBS)

8. 『ヤング・シェルドン(再放送)』(CBS)

9. 『バチェロレッテ』(ABC)

10. 『AMER FUNN HM VIDEOS-7PM』(ABC)

共にシーズンフィナーレを迎えた大人気の医療ドラマ2作品が4位と5位にランクイン。医療ディレクターが主人公の『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』では、シーズン3最終話「Death Begins in Radiology(原題)」がレーティング2.6、視聴者数410万人で、シーズン3においては3番目の好成績となった。本作は、すでにシーズン5までの制作が決定している。自閉症とサヴァン症候群を併せ持つ医師が主人公の『グッド・ドクター 名医の条件』はシーズン4最終話「Vamos(原題)」がレーティング2.6、視聴者数399万人と、『ニュー・アムステルダム』とは僅差だった。こちらは、シーズン5の制作が決定している。

また、長らく上位に君臨していた『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』と『ヤング・シェルドン』という、5月にシーズンフィナーレを迎えた作品の再放送がそれぞれ6位と8位にランクイン。依然として高い人気を誇っていることが分かる。(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『グッド・ドクター 名医の条件』を見る★

Photo:

『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』公式Instagramより

(c) 2020 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.