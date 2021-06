『ヤング・シェルドン』シーズン3、7月1日（木）より独占配信スタート！

米CBSで12シーズン続いた大人気シットコム『ビッグバン☆セオリー〜ギークな ボクらの恋愛法則』のスピンオフ『ヤング・シェルドン』。そのシーズン3が、7月1日(木)よりU-NEXTにて独占配信がスタートとなる。

アメリカでは本家同様に高い人気を誇り、シーズン7(〜2024年)までの放送が既に決定している。

天才児のシェルドンとは真逆に育った兄のジョージーとおませな双子の妹ミッシー、優しい両親と祖母ミーマの6人で騒がしくも平和に暮らすクーパー家と、母親が通う教会のちょっと変わった牧師のジェフ、ミーマの恋人ドクター・スタージェス、シェルドンの友人でベトナムからの移民のタムといった個性的な登場人物たちによるドタバタな日々が綴られる。

シェルドンの幼少期を演じるのは、で、シェイリーン・ウッドリー演じるジェーンの息子ジギーを演じたイアン・アーミテイジ。生意気だけどどこか憎めない演技が評判で、本家のファンからお墨付きを受けている。また、大人版シェルドン、ジム・パーソンズが声で出演しているのも嬉しいところ。

なお、本シーズン第10話「Teenager Soup and A Little Ball of Fib(原題)」では本家からお馴染みのあの人がカメオ出演しているので、注意して見て欲しい。

本国アメリカではシーズン4の放送が終了したばかりだが、既にシーズン7(〜2024年)までの放送が決定。本家に続く、息の長いコメディシリーズになりそうだ。

シーズン3は7月1日(木)よりU-NEXTにて独占配信。(海外ドラマNAVI)

\『ヤング・シェルドン』を見るならココ!/

【U-NEXT】で観る

(2021年6月時点での情報です)

Photo:

『ヤング・シェルドン』シーズン3© Warner Bros. Entertainment Inc.