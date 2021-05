【今週スタートの海外ドラマ】Netflix製作アメコミドラマや初放送となるコージー・ミステリー2作品が！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は海ドラファンにはおなじみのイケメン俳優が揃ったNetflixのスーパーヒーロードラマや、ブルック・シールズ主演のミステリードラマが日本初上陸となる。お見逃しなく!

5月3日(月)〜5月9日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■5月4日(火)

『セレナ: テハーノの女王』シーズン2(Netflix)

"テハーノの女王"という異名でも知られるテハーノ・ミュージックの歌手セレナ・キンタニーヤの伝記ドラマのシーズン2。

小さなステージで歌っていたセレナがラテン系女性アーティストとして史上最高の成功をつかむまでの道のり、家族が支え合いながら何年にも渡って重ねてきた努力と苦労を描く。主演を務めるのは、シリーズで、ロジータ役を演じたクリスチャン・セラトス。

■5月7日(金)

1930年代のスーパーヒーローたちの子どもらが、現代社会において、先代の勇敢な伝説を守らなければならないという苦悩する姿などを描いている。

ジョシュ・デュアメル(『ラスベガス』)、マット・ランター(『新ビバリーヒルズ青春白書』『タイムレス』)、ベン・ダニエルズ(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)ら豪華キャストが顔をそろえる。映画『スパルタカス』シリーズや『Marvel デアデビル』のスティーブン・S・デナイトが製作総指揮。

■5月8日(土)

職業パティシエ、趣味は探偵!? 毎回、謎解きとともに、おいしそうなお菓子を目で楽しめるコージー・ミステリー。

ハンナはミネソタの小さな町で人気のお菓子店クッキー・ジャーを経営しているパティシエ。ゴージャスな美人だが、気さくな人柄と彼女が作る美味しいスウィーツが大人気で、お店は町の人気店。そんなハンナが持ち前の行動力と好奇心、そして、彼女が作るおいしいお菓子で人の心をほぐし有力な情報を聞き出す彼女ならではのコミュニケーション能力を使って事件を解決していく。

『フラワーショップ・ミステリー』(AXNミステリー)





ブルック・シールズ演じる元弁護士で生花店を営むアビーが事件を解決!

元弁護士で生花店主のアビー・ナイト(ブルック)は、父親の支えや新しいビジネス、大学生の娘の存在のおかげで夫の死を乗り越え始めていた。平穏な町ニューチャペルでの生活は順調だったが、黒いSUVが彼女の貴重なビンテージ車に当て逃げ。アビーは運転手を突き止めることを決意するが、それには新たな隣人の協力をしぶしぶ仰ぐことに...。ハンサムで魅力的な元軍人のマルコ・サルヴァーレが生花店の隣のバーを買ったのだ。殺人事件が起き、アビーの昔なじみが第一容疑者になり、築かれつつあった二人の関係が危機にさらされる。

Netflixオリジナルシリーズ『ジュピターズ・レガシー』は5月7日(金)より独占配信スタート。

『パティシエ探偵ハンナ』

『フラワーショップ・ミステリー』

