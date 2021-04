¡ÖSUPERNATURALÅ¸¡×³«ºÅ·èÄê¡ª¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¡õ"¸¶»Ï¤Î·õ"¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨

世界中の視聴者を魅了し、多くのファンに愛され続けてきた大ヒットドラマ『SUPERNATURAL』。そのファイナル・シーズンのブルーレイ&DVDリリースを記念して、「SUPERNATURAL展」が開催されることが発表された。

2005年から15シーズンにわたって放送された『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』。ウィンチェスター兄弟を主人公に、悪魔や悪霊、天使など、あらゆる超常現象"スーパーナチュラル"との戦いを描き続けてきた。

そのファイナルとなるシーズン15のブルーレイ&DVDリリースを記念して、5月26日(水)から6月8日(火)の14日間、渋谷ロフトで「SUPERNATURAL展」が開催される。



イベントでは、キャストが実際に撮影で使用した衣装や小道具から、日本のファンへのアンケートで選ばれた"原始の剣""ジョンの手帳""地獄の玉座"他、貴重なプロップが展示され、『SUPERNATURAL』の世界観を体感できるものに。



また、『SUPERNATURAL』の世界に入ってウィンチェスター兄弟と写真が撮れるトリックアート・フォトスポットが登場。さらに、関連グッズを販売するほか、来場者には数量限定で『SUPERNATURAL』コミコンバッグ(非売品)をプレゼント! さらにブルーレイ、DVD、またはグッズを3,300円(税込)以上購入した方には、先着で渋谷ロフト限定“麈簓淵リアファイル(5月26日〜6月1日配布)、非売品ポスター (6月2日〜6月8日配布)をプレゼント。

また、SHIBUYA109前には劇中で登場するディーンの愛車1967年型仕様にカスタマイズされたシボレー インパラを展示。まさに『SUPERNATURAL』の世界に入り込み、体感できる内容となっている。

さらに、公式Twitterで『SUPERNATURAL』ファンアート募集キャンペーンとベストエピソード投票キャンペーン、二つのファン参加型プレゼントキャンペーンを実施。ファンアートキャンペーンに関しては、優秀作品を「SUPERNATURAL展」会場で展示される。

<「SUPERNATURAL展」概要>

期間:5月26日(水)〜6月8日(火)

場所:渋谷ロフト1階 間坂ステージ(東京都渋谷区宇田川町21-1)

内容:

★キャストが実際に撮影で使用した衣装や小道具から、日本のファンに投票で選ばれた"エンジェル・ブレイド"ジョンの手帳"地獄の椅子"他を展示

★ウィンチェスター兄弟と写真が撮れるトリックアート・フォトスポット

★『SUPERNATURAL』ファンアート展示、ドラマシーンパネル展示、

数量限定『SUPERNATURAL』コミコンバッグ(非売品)プレゼント、ブルーレイ&DVD販売、数量限定ブルーレイ&DVD購入者プレゼント、関連グッズ販売など

<「1967年式シボレー インパラ展示」概要>

期間:5月29日(土)〜5月30日(日)

場所:SHIBUYA109 前(東京都渋谷区道玄坂2-29-1)

※車両にはご乗車できません。展示品保護の為、お手を触れないようお願いします

※個人所有のカスタマイズ車両をご厚意により特別展示いたします。実際にドラマの中で使われたプロップではございません。

<『SUPERNATURAL』ファンアート募集キャンペーン概要>

あなたが描く世界でたったひとつの"スパナチュ"は!? イラスト、写真、コスプレ...形式は自由。優秀作品は「スパナチュ展」に展示されるかも...!?

さらに、Wチャンスで応募者の中から抽選で『SUPERNATURAL』オリジナルTシャツを5名様にプレゼント!

【募集期間】

4月23日(金)〜5月16日(日)

【応募方法】

1.ツイッターでワーナー海外ドラマシリーズ(@WBTV_JP)をフォロー

2.#スパナチュファンアート をつけて作品を投稿

詳しくはこちら:

https://warnerbros.co.jp/tv/supernatural/campaign.html

<『SUPERNATURAL』ベストエピソード投票キャンペーン 概要>

15 シーズン、327話からお気に入りのエピソード3話を選んで投票しよう! 投票結果は下記キャンペーンサイトと公式Twitterで発表。選ばれたエピソードは後日「おひとりさま試写会」で上映。

【募集期間】

4月23日(金)〜5月12日(水)

【応募方法】

1.下記キャンペーンサイトでお気に入りのエピソードを3つ選んで投票

2.投票後、ワーナー海外ドラマシリーズ(@WBTV_JP)をフォロー&指定のハッシュタグでツイートするとキャンペーン応募終了!

【ご招待】

応募者の中から抽選で「おひとりさま試写会」にご招待!

詳しくはこちら:

https://warner-cp.com/spn-episode/



『スーパーナチュラル』商品情報

5月26日(水)発売

【300セット限定生産】SUPERNATURAL ブルーレイGIFTセット...95,000円(税込)

【初回限定生産】SUPERNATURAL ブルーレイコンプリート・シリーズ...93,000円(税込)

【初回限定生産】SUPERNATURAL DVDコンプリート・シリーズ...64,000円(税込)

『SUPERNATURAL XV <ファイナル・シーズン>』ブルーレイ コンプリート・ボックス...18,000円(税込)

『SUPERNATURAL XV <ファイナル・シーズン>』DVD コンプリート・ボックス...16,000円(税込)

『SUPERNATURAL』ファースト〜ファイナル・シーズン DVDレンタル中

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『SUPERNATURAL』

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(c) 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.