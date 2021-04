HBOコメディ『バリー』『Veep』『シリコンバレー』最新シーズンがU-NEXTで日本初配信！

U-NEXTが米ワーナーメディアとSVODにおいて独占パートナーシップ契約を締結したことは以前お伝えした通り。それに伴い、HBOコメディシリーズの最新シーズンとなる『シリコンバレー』シーズン6、『バリー』シーズン2、『Veep/ヴィープ』シーズン7が見放題で独占配信となることが決定した。

日本初上陸となる各最新シーズンは、いずれも見放題で楽しめる。配信日は以下の通り。

『シリコンバレー』シーズン6(ファイナルシーズン)

4月28日(水)より

ITの聖地シリコンバレーで起業し、業界での成功を目指す5人組の姿が描かれる『シリコンバレー』。

革新的なコードで書かれた圧縮アルゴリズムを開発したプログラマーのリチャード(トーマス・ミドルディッチ)を中心に、共同生活を送る仲間とパイド・パイパー社を立ち上げた彼が大企業による買収を免れながら、会社を大きく成長させようと四苦八苦する姿が描かれる。

\『シリコンバレー』シーズン1〜5を見るならココ!/

【U-NEXT】で観る

(2021年4月時点での情報です)

『バリー』シーズン2

5月12日(水)より

引退希望の殺し屋が、そうはいかない人生に苦悩するブラックコメディ。主演を務めるのは、元SNLキャストのビル・ヘイダー(『エイミー、エイミー、エイミー! こじらせシングルライフの抜け出し方』)。笑いと暴力が奇妙なバランスで配合されているとして高評価を得ている。ビルは以前、シーズン4までの脚本を完成済みであることをインタビューで明かしている。

『Veep/ヴィ―プ』シーズン7

5月19日(水)より

超大国アメリカのナンバー2権力者としてやる気はあるのに空回りしてしまっている副大統領セリーナの姿を描いた政界ドタバタコメディ。

エミー賞ノミネート常連シリーズとしても知られ、主演のジュリア・ルイス=ドレイファスは5度の主演女優賞に輝いている。

今後のHBO/HBO Max作品の配信予定作品は以下の通り。

■4月28日(水)

・『シリコンバレー』 シーズン6<日本初>

・『ザ・ソプラノズ』 シーズン1〜6

・『Veep/ヴィープ』 シーズン1〜6

・『アウトサイダー』

・『メディア王〜華麗なる一族〜』シーズン1〜2

・『THE WIRE/ザ・ワイヤー』 シーズン1〜5

・『エンジェルス・イン・アメリカ』

・『バリー』 シーズン1

・『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』

■5月12日(水)

・『バリー』 シーズン2<日本初>

■5月19日(水)

・『Veep/ヴィープ』 シーズン7<日本初>

・『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』

■Coming Soon

・『ユーフォリア/EUPHORIA』

・『ダーク・マテリアルズ / ライラと黄金の羅針盤』シーズン1〜2

・『フレイザー家の秘密』

・『The Flight Attendant(原題)』 <日本初>

・『The Nevers(原題)』 <日本初>

・『Mare of Easttown(原題)』 <日本初>

・『Doom Patrol(原題)』<日本初>

・『Trouble Don't Always Last : Euphoria Special Episode(原題)』<日本初>

・『F**k Anyone Who's Not A Sea Blob : Euphoria Special Episode(原題)<日本初>

・『PHIL SPECTOR(原題)』<日本初>

・『ジェニーの記憶』

・『TAKING CHANCE/戦場のおくりびと』

・『ノーマル・ハート』

・『嘘の天才〜史上最大の金融詐欺〜ウィザード・オブ・ライズ』

・『ある殺人者の告白』

・『バッド・エデュケーション』

・『テンプル・グランディン 〜自閉症とともに』<日本初見放題配信>

・『死を処方する男 ジャック・ケヴォーキアンの真実』<日本初見放題配信>

・『Oslo(原題)』<日本初> ほか

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シリコンバレー シーズン6』は4月28日(水)よりU-NEXTにて見放題で独占配信©HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『バリー シーズン2』は5月12日(水)よりU-NEXTにて見放題で独占配信

©2021 Home Box Office, Inc.

『Veep/ヴィープ シーズン7』は5月19日(水)よりU-NEXTにて見放題で独占配信

©HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.