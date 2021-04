今月で任務終了―『MACGYVER／マクガイバー』シーズン5でファイナル

科学の知識と機転を利かせてミッションを遂行していく理系ヒーローの活躍を描いた痛快アクションドラマ『MACGYVER/マクガイバー』。本国アメリカで現在放送中のシーズン5で終了することが発表された。米Deadlineなどが伝えている。

1980年代に日本でも大ヒットを記録した『冒険野郎マクガイバー』のリブート版として、2016年に米CBSで放送開始された『マクガイバー』。『X-MEN』シリーズや『ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー』のルーカス・ティルを主演に迎え、幅広い層の視聴者をつかみ大ヒット。

CBSで4月30日(金)に放送予定のシーズン5第15話「Abduction + Memory + Time + Fireworks + Dispersal」がシリーズ最終話となり、通算94話で幕を閉じることに。

CBS Entertainmentの社長ケリー・カールは、「CBSはルーカスと他のキャスト、(ショーランナーの)モニカ・メイサー、脚本家、そしてクルー全員の素晴らしい仕事と献身に感謝しています。『マクガイバー』チームは、風船ガムとペーパークリップだけで世界を救うために遠くまで旅をし、この番組を独自のものにしました。熱心で忠実なファンに、シリーズにふさわしい方法でお気に入りのキャラクターに別れを告げる機会を与えることができて嬉しく思います」と述べている。

シーズン5は平均585万人の視聴者数を獲得し、18〜49歳のレーティングは0.7を記録。

今シーズンでは、マクガイバー役のルーカスをはじめ、ライリー・デイヴィス役のトリスティン・メイズ、ウィルト・ボーザー役のジャスティン・ハイアーズ、マティ役のメレディス・イートン、デジィ役のレヴィ・トラン、ラス・テイラー役のヘンリー・イアン・キュージックがレギュラー出演している。

当初、ルーカス演じるマクガイバーの相棒としてピーター・M・レンコフが不適切な行為により解雇され、『ティーン・ウルフ』や『ナッシュビル カントリーミュージックの聖地』のモニカ・メイサーが引き継いだ経緯がある。

Lucas Till(@lucastill)がシェアした投稿



どのような形で幕を閉じるのか、『MACGYVER/マクガイバー』ファイナルとなるシーズン5は現在CBSで放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『MACGYVER/マクガイバー』TM & © 2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.