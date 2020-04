KK Slider turns up naked to your island every Saturday with nothing but a guitar and everyone acts like it’s normal!— Alex (@_CaptainAlex_) 2020年4月24日

おそらくあつ森仕様であろうハイカライブ前座のとたけけ、ポケ森のDJK.Kにあった歯が見える表情が導入されてるな。#NintendoLive #ハイカライブ #あつまれどうぶつの森 #ポケ森 #どうぶつの森 pic.twitter.com/3YVdXo2qeL— kakureneko (@kakureneko3) 2019年10月14日

とたけけのCD、キャプとるのに都合のいい枚数になったから記念に。どのジャケットもセンスある。 #どうぶつの森 pic.twitter.com/5Nj0uXjViX— at@次回祝日は4月29日・昭和の日です (@at_20190401) 2020年4月24日

Nintendo Switch向けゲームの「あつまれ どうぶつの森 」にはプレイヤーと島生活を共にする住人が383匹おり、これに加えてシリーズではおなじみのしずえさんやたぬきちといったNPCも多数登場します。NPCの1匹である「とたけけ」もどうぶつの森シリーズではおなじみのキャラクターで、アコースティックギターを弾きながら歌うストリートミュージシャン犬です。そんなとたけけについて、海外ゲームメディアのPolygonが、「とたけけはなぜ裸なのか?」と報じています。Animal Crossing: New Horizons investigation: Why is K.K. Slider fully nude? - Polygonhttps://www.polygon.com/2020/4/27/21238640/animal-crossing-new-horizons-kk-slider-naked-why「あつまれ どうぶつの森」には多数のどうぶつたちが登場します。例えば無人島移住パッケージを企画した「たぬき開発」のたぬきちや、まめきち・つぶきちは以下のようなアロハシャツ風の衣装を身にまとっています。その他の住民も、以下のように服を身に着けています。ズボンを履いているわけではないものの、服を着ていないどうぶつはおらず、プレイヤーが衣服をプレゼントすればそれを身にまとってもらうことも可能。しかし、なぜかとたけけだけは控えめに言っても全裸です。なお、とたけけは島の評判が星3以上になると島の役場前で毎週土曜日にライブを開催してくれるようになります。とたけけのライブを楽しんでいたというPolygonのライターであるNicole Carpenterさんは、ふと「どうしてとたけけは裸なんだろう?」と考えたそうです。Carpenterさんの旦那さんは、「そうだね、先週末も同じようなことを言ってたよね。もうやめてくれよ」と返答したとのこと。Twitter上で検索したところ、Carpenterさんと同じように「なぜとたけけは裸なのか?」という点に疑問を持っているユーザーを複数見つけることができたそうです。「とたけけはギターを持った裸の状態で毎週土曜日にあなたの島を訪れますが、どうぶつたちは皆これを当たり前のように受け入れています!」「とたけけが裸のまま演奏することについて誰も話してませんね」「とたけけは毎週土曜日に私のNAKED島(裸島)にやって来るって言うんですか???」さらには、なんととたけけが裸でやって来る点に疑問を抱く住人もいる模様。@aries_cancerascさんの島に住むヒョウタは「見逃すなよ!とたけけはギターをジャンジャン弾き、腹筋はバキバキに割れてるんだけど、それを布切れ一枚すらなしで行うんだぜ!」としゃべりだしたそうです。ただし、過去のどうぶつの森シリーズではとたけけが服を着ていたこともあります。とびだせ どうぶつの森ではとたけけがまれに帽子をかぶっており、どうぶつの森 ポケットキャンプでは眼鏡・帽子・Tシャツを着用したとたけけふんする「DJK.K」が登場。また、「あつまれ どうぶつの森」で登場する楽曲のジャケット写真では、とたけけが当然のように服を着用しています。そのため、Polygonは「とたけけは服を着ることができるし、着るべきですが、裸でいることを選択しているようです」と記しています。なお、Polygonの公式Twitterアカウントには「大丈夫、とたけけは去勢されているので」「とたけけはヌーディストだったんだな」「悟りを開いてるんだ」「フォレスト・ガンプのジェニーのようだ」「今まで気づかなかったけど、これまでと同じようにとたけけを見ることができないよ」などの意見が寄せられています。