"リベンジ"再び!? 『レジデント』にニック役エミリー・ヴァンキャンプの共演者がゲスト出演

隠蔽体質の病院で正義を貫く若き医師の姿を描く医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』。同作で"ニック"ことニコレットを演じるエミリー・ヴァンキャンプの出世作となる大ヒット復讐ドラマ『リベンジ』からあるキャストが『レジデント』に出演したことが明らかになった。米TV Lineが報じている。

『レジデント』で『リベンジ』キャストが再会するエピソードは、本国で3月24日(火)に放送されたシーズン3第19話「Support System(原題)」。このエピソードは奇しくも、ウイルスのアウトブレイクを描いたもの。同エピソードに登場するホームレス支援団体に属するボランティアのアイザックを、『リベンジ』でデクラン・ポーターを演じたコナー・パオロが演じる。アイザックは咳などの症状を発症しており、エミリー演じるニックが病院で検査を受けることを勧めるも、彼は健康保険の問題から躊躇して診療を受けないと言う。



現在、新型コロナウイルスの影響により、『レジデント』も100以上ものTV番組と同様に、製作が中断されている。シーズン3は全23話予定で、そのうち21話までの撮影が終わっているようだが、第20話「Burn It All Down」を以降の放送スケジュールなど現時点では発表されていない。

『レジデンス』といえば、『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3は、米FOXで毎週火曜日に放送中。日本ではFOXチャンネルにて5月27日(水)に先行放送、6月17日(水)よりレギュラー放送スタートする。(海外ドラマNAVI)

Photo:『レジデント 型破りな天才研修医』(c)2018 Fox and its related entities. All rights reserved.